重返榮耀！烏克蘭聯合芭蕾舞團首度來台

烏克蘭聯合芭蕾舞團（THE UNITED UKRAINIAN BALLET）重新匯聚了頂尖烏克蘭芭蕾舞者再次站上舞台，由前荷蘭國家芭蕾舞團首席女伶Igone de Jongh帶領，在2022年 6月於倫敦舉辦的成團首演獲得前所未有的掌聲，其強而有力、堅持不懈的舞姿感動無數人。今年，台灣也將一同擁抱這群來自烏克蘭聯合芭蕾舞團的舞者們，4/29、30在台北流行音樂中心演出最偉大舞作《天鵝湖》，這也是自2020年疫情以來，睽違三年第一檔完整的國際級芭蕾舞蹈大團登台演出，2/1中午12:00 udn售票網 早鳥限時88折準時開搶！

這演出幾乎是個奇蹟-英國衛報

被國外媒體盛讚為奇蹟的烏克蘭聯合芭蕾舞團，在前荷蘭國家芭蕾舞團長Igone de Jongh的號召與奔走下，將一大群芭蕾舞者從烏克蘭接送至荷蘭安頓，並募款設立基金照顧舞者生活，讓他們重拾舞鞋回歸練舞，維持正常演出。

每位舞者都有自己辛苦的經歷，但他們還是不放棄對舞台的渴望，在荷蘭海牙的皇家藝術學院舊大樓裡日夜練習、等待重返舞台的機會。Igone de Jongh 不僅親自擔任烏克蘭聯合芭蕾舞團的藝術總監，更接受國際知名編舞家、前莫斯科波修瓦劇院(Bolshoi Theatre)藝術總監 Alexei Ratmansky 指導， 2022 年 6 月順利在倫敦 Coliseum 劇院演出《吉賽兒》，他們以生動的舞姿展現強大生命力，獲得前所未有的掌聲，在舞台上堂堂正正重返榮耀。隨後前往阿姆斯特丹、海牙等地巡演；同年秋天，舞團推出《天鵝湖》，以最偉大的舞作向全世界宣示烏克蘭的堅韌，並在澳洲與新加坡演出。2023年開春決定在台灣展開首度演出，台灣不僅是該團第二個在亞洲演出的國家，也是2023亞洲的第一個演出國家。

烏克蘭聯合芭蕾舞團2023年4月首度來台。圖／聯合數位文創提供

集結各劇院菁英舞者 開創合作新局面

擔任烏克蘭聯合芭蕾舞團藝術總監的Igone de Jongh，在長達24年的國家芭蕾舞團長生涯中獲得了無數的獎項，包含荷蘭國家舞蹈界最高榮譽金天鵝獎之外，更受封荷蘭皇家獅子騎士勳章。此外，兩位藝術指導Elena Glurdjidze、Sara Knight都是出身於知名的古典芭蕾名門聖彼得堡瓦格諾瓦芭蕾學院(Vaganova Academy of Russian Ballet)，其中Elena Glurdjidze更曾擔任英國國家芭蕾舞團首席舞者，並兩度獲得英國觀眾票選最佳女舞者，此次來台演出的劇目《天鵝湖》不僅重現她生涯最中經典的版本，更由這位傳奇女伶親自參與製作與排練。集結眾人之力的烏克蘭聯合芭蕾舞團所有幕前、幕後舞者皆為一時之選，無論是私下支援或出面奔走，強大的後援讓烏克蘭聯合芭蕾舞團展現前所未見的容貌！

選擇《天鵝湖》的意義

烏克蘭聯合芭蕾舞團特別選擇《天鵝湖》做為世界巡迴舞碼是有其特殊意義，因為天鵝湖是芭蕾舞作歷史上最偉大、最經典、最雋永的作品，它的劇情、它所需的技巧與情感，都正好符合烏克蘭聯合芭蕾舞團想要傳達的堅強與力量，並藉由藝術演出表達和平訴求。

部分收入將作為重建援助

疫情舒緩、國門敞開的2023年，烏克蘭聯合芭蕾舞團成為台灣睽違三年、第一檔以最完整規模登台演出的國際級芭蕾舞大團，春天時帶來一場結合頂尖舞姿與強韌生命力的藝文饗宴，有別於一般芭蕾，他們藉由藝術演出表達和平訴求，進場支持給予掌聲，對這些來自烏克蘭的舞者們更是別具意義。烏克蘭聯合芭蕾舞團演出部分收入也將捐給烏克蘭聯合芭蕾舞團基金會（THE UNITED UKRAINIAN BALLET FOUNDATION）作為重建援助。

烏克蘭聯合芭蕾舞團《天鵝湖》將在4/29、30台北流行音樂中心演出三場，2/1 udn售票網早鳥88折準時開搶，喜歡天鵝湖的你、喜歡芭蕾舞的你，還是想支持這些來自烏克蘭舞者們的你，他們在北流如天鵝般昂首展翅、翩翩起舞的模樣，千萬別錯過！

烏克蘭聯合芭蕾舞團《天鵝湖》

時間：4/29 14:30、19:30；4/30 14:30

地點：台北流行音樂中心

售票： udn售票網

官網： https://uevent.udnfunlife.com/2023UUBSwanLake

票價：800 / 1,600 / 2,000 / 2,400 / 2,800 / 3,200 / 3,600