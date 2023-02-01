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互動式劇場「全明星脫口秀」 下個月巡迴開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
全明星脫口秀「會演是英雄」開演倒數。圖／聯合數位文創提供
全明星脫口秀「會演是英雄」開演倒數。圖／聯合數位文創提供

獨一無二的互動式劇場表演「會演是英雄」，由百變鬼才唐從聖、金鐘綜藝天王曾國城、四金影后林美秀及跨界網紅女神鄭茵聲四大明星同台較勁，突如其來的笑料，讓觀眾每十秒笑一次，二月十七號開始在台北、台中、高雄展開巡迴演出，票券所剩不多，這次別再錯過！

由深諳喜劇多年的劇場鬼才-唐從聖首次編導的全明星脫口秀「會演是英雄」今年好評加碼演出，結合情境喜劇、表演訓練及現場投票機制，並事前徵選素人一同上台演出，成為演出的「第五位演員」，下半段演出則是讓觀眾投票選擇，3套劇本、5個角色，120種組合、N種不同結局，即興笑料連演員自己都想笑！貫徹「人生如戲，全憑演技」演出宗旨，今天演什麼，全由你決定。「會演是英雄」也是四大巨星首度同台飆戲，鬥智鬥勇兼鬥嘴，超硬底子的舞台魅力只能親臨現場感受！

「會演是英雄」應觀眾敲碗要求，於今年二月開始在台北、台中、高雄展開第二次巡演，以新的演出型態及史無前例的題材讓觀眾進場到離場都笑到不行。觀賞過的現場觀眾看完後形容「非常舒壓」、「全程沒有冷場」、「笑到你流眼淚！」，果然是疫情之下最療癒解悶良藥。演出內容也隨著巡迴場次調整，結合地方元素，上半場以脫口秀情境喜劇，邊鬥嘴邊傳授表演秘辛，讓觀眾笑著笑著就融入了，體現了「表演」就是生活中的一部分。工作壓力大、帶小孩帶到懷疑人生、剛失戀，任何需要紓壓的朋友，「會演是英雄」絕對是你人生必備的解壓妙方！

由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，於今年二月至四月在國家戲劇院、台中屯區藝文中心演出，最低優惠八六折，購票請上 udn售票網，詳細資訊請上活動官網查詢，客服專線（02-26491688，週一至五 9:00-17:00）。

劇場 投票 脫口秀

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