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把握寒假觀展！日本「咒術迴戰展」登陸台北華山吸人潮

聯合新聞網／ 聯合數位文創
等身角色模型-五條悟。圖/聯合數位文創提供
等身角色模型-五條悟。圖/聯合數位文創提供

由聯合數位文創主辦、日本版權方與羚邦集團官方授權的「咒術迴戰展」，目前於台北華山盛大展出中，此次展覽集結日本分為前期、後期展出的內容，包含近四百件動畫原畫、巨型銀幕投影、等身角色模型、場景互動還原區等，超豐富展出內容讓觀展後的粉絲大嘆好滿足，逛兩個小時都逛不完。而目前適逢寒假期間，主辦方也呼籲粉絲可以趁寒假平日前來觀展，享受悠閒舒適的逛展時光。

本次展覽內容以動畫第一季「呪胎戴天」、「幼魚と逆罰」、「京都姉妹校交流会」、「起首雷同」四大篇章為主，近四百件動畫原畫、設定資料與幕後動畫製作內容，不僅可以一窺席捲全球的超人氣作品「咒術迴戰」動畫幕後製作過程，粉絲也可以從導演、幕後製作人員的訪談中，瞭解劇情與畫面安排、角色設計的緣由。

本次展覽推出許多精美展場限定商品。圖/聯合數位文創提供
本次展覽推出許多精美展場限定商品。圖/聯合數位文創提供

這次展覽特別打造巨型投影設備，搭配上熱血的背景音樂，讓民眾視、聽覺皆能完全沉浸在動畫精緻的打鬥畫面之中。此外，除了日本展出的內容外，這次官方更推出多項台灣限定場景還原區，包含第一集開場的「虎杖執行死刑房間」；有咒骸娃娃相伴的「咒力修行室」以及爆笑熱血的「咒術甲子園」。而此次展覽最讓粉絲暴動的部分，便是虎杖悠仁、五條悟以及兩面宿儺三大人氣角色的等身模型，除了可以近距離合影之外，模型周邊同步設計了動態光影特效，生動的視覺設計讓模型栩栩如生，也更加烘托三位角色的強大氣場。此外，本次展覽也推出多款精美展場限定商品，吸引觀展粉絲熱情搶購。

入場即贈特典學生證。圖/聯合數位文創提供
入場即贈特典學生證。圖/聯合數位文創提供

比照日本展的形式，此次展覽購票入場也會贈送展覽限定的隨機角色學生證給粉絲蒐集，咒術迷絕對不能錯過。而這次展覽活動期間購票入展的民眾，還可以抽日本大阪來回機票，相關抽獎活動請至展覽活動官網查詢。喜歡咒術迴戰的粉絲，趕緊把握寒假期間來台北華山「咒術迴戰展」，一起領域展開！

「咒術迴戰展」

時間：2022年12月30日~2023年4月5日

地點：台北華山1914文創園區（東2Ａ、東2B館）

購票連結： udn售票網

活動官網：https://uevent.udnfunlife.com/animejujutsuten2022

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