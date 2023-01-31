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Grand Seiko推出限定紀念腕表 岩手山美景躍上表面玩家必收！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko紀念9S機芯問世25周年，於是再度以品牌雫石高級時計工坊所在地附近的岩手山為題材，來設計限定表款。圖／Seiko提供
Grand Seiko紀念9S機芯問世25周年，於是再度以品牌雫石高級時計工坊所在地附近的岩手山為題材，來設計限定表款。圖／Seiko提供

屢屢能創造話題的Grand Seiko在新年到來，推出兩款限定腕表，藉以紀念9S機芯問世25周年。於是再度以品牌雫石高級時計工坊所在地附近的岩手山為題材，來設計表款，採取限量銷售，必定又是玩家們瞄準目標。

依目前市場來看，不得不否認日本高級鐘表品牌Grand Seiko產品定位明確，因此在二手拍賣時亦搶手。日前參與國際拍賣會時，Grand Seiko經典腕表還拍出了高價，也讓品牌聲勢達到前所未有的境地，因此一舉一動都備受注目。而奠定Grand Seiko今日地位的最大功臣，莫過於是1998年問世的9S系列自動機芯，品牌自此建立了精準全新標準。每一枚9S機芯須接受為期17天的評估程序，在各種不同的條件下接受測試，包括六種不同的方位與三種不同的溫度，而且每日誤差必須維持在嚴苛的範圍內，因此獲得了「超越天文台精準」的美譽，亦是玩家們的最愛。

Grand Seiko將岩手山晴朗天空的色彩，重現於帶有藍色表盤的SBGR325腕表上。
Grand Seiko將岩手山晴朗天空的色彩，重現於帶有藍色表盤的SBGR325腕表上。

所以為慶祝首款9S機芯誕生25周年，推出限定紀念腕表，品牌首席設計師小杉修弘在這系列外觀上落實了Grand Seiko慣有的製表美學，承襲第一款搭載9S機芯腕裱的殼型樣式，並且沿用37毫米的表殼尺寸。特別的是銀白色的SBGH311腕表，表盤質感紋路如同水墨畫暈染堆疊，讓人聯想起岩手山雲海景象。而且機芯上還有藍色陽極氧化處理的鈦合金自動盤，呼應岩手山頂峰雲海之上的天藍色天空。另外，Grand Seiko還將岩手山晴朗天空的色彩，重現於帶有藍色表盤的SBGR325腕表上，而同樣將品牌代表藍色，利用陽極氧化處理呈現於機芯自動盤，來凸顯限定款的特別

Grand Seiko 9S 25周年紀念系列SBGR325腕表，精鋼表殼與表鍊，搭載9S65機芯，全球限量1,200只，約15萬5,000元。圖／Seiko提供
Grand Seiko 9S 25周年紀念系列SBGR325腕表，精鋼表殼與表鍊，搭載9S65機芯，全球限量1,200只，約15萬5,000元。圖／Seiko提供

Grand Seiko 9S 25周年紀念系列SBGH311腕表，精鋼表殼與表鍊，搭載9S85機芯，全球限量1,200只，約19萬元。圖／Seiko提供
Grand Seiko 9S 25周年紀念系列SBGH311腕表，精鋼表殼與表鍊，搭載9S85機芯，全球限量1,200只，約19萬元。圖／Seiko提供

Grand Seiko的SBGR325腕表，有著將品牌經典代表藍色，利用陽極氧化處理呈現於機芯自動盤，來凸顯限定款的特別。圖／Seiko提供
Grand Seiko的SBGR325腕表，有著將品牌經典代表藍色，利用陽極氧化處理呈現於機芯自動盤，來凸顯限定款的特別。圖／Seiko提供

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