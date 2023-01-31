FENDI 23巴黎春夏訂製大秀「內外翻轉」 仙氣領域全展開

輕快與盛裝不盡然是天秤的兩極，然昇華則肯定會是當代由心靈以致外在的雙重渴望。FENDI甫於日前發表了春夏2023高級訂製服大秀，品牌高級訂製和女裝藝術總監Kim Jones翻轉了內在與外在世界，帶來一系列明亮、輕快的FENDI春夏訂製服，大秀上有英國歌手Rita Ora、美國女演員Kerry Washington到場，台灣並有女星林心如換上Fendi Roma Logo的長袖上衣與同款長裙，在台灣遠端同步獻上觀秀。

本季的高級訂製服捨棄了一切的繁瑣、鋪張或浮誇，模特兒在行進間展現出了輕快與輕盈，Kim Jones表示，這次他想聚焦在高級訂製的技術與工藝，並展現時代的輕盈與流動感，「無論在字面或是象徵意義上，本系列都像是一個向外展露的內在世界，彷彿私密的內衣變為典雅大方的晚禮服。」

更貼切來說，義大利語的「sprezzatura」更可形容本季的風格姿態：一種漫不經心與有目的不完美，進而實現美，更讓高級訂製服不僅能被欣賞、更要實穿。大量的細肩帶成為本季特色，垂墜或披掛的結構、半透明、蕾絲讓一切變得夢幻而輕盈；羽翼式衣袖採用可拆卸設計，同時內衣設計被納入整體造型、並一如外裝般用料講究。金屬感的皮革蕾絲具現了FENDI工坊的工匠技藝，以柔軟、可塑性強的皮革表面裝飾上蕾絲樣式的手工鏤紋與嵌花，帶來柔美、卻有奇異金屬光澤的雙重質感。

在橢圓形、明亮的秀場中，FENDI 23春夏訂製服大秀猶如重回生命起源地般的溫暖、私密，並帶來合計39套的仙氣時裝。可拆卸式的長袖，成為服裝的一部份、並具有華麗的裝飾效果：在行走間如風般、如女性多變的心緒而飄逸；模特兒腳上悉數穿上了具有幾何感金屬高跟並結合交叉綁帶、網眼布料的娃娃鞋，甜美卻又具備閃耀的運動感，闊步向前。而無論任何一套服裝，從360度都能領略纖細、靈動與清新脫俗，並回應了Kim Jones所言：「將內在世界向外展露」。