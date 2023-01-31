FENDI 23巴黎春夏訂製大秀「內外翻轉」 仙氣領域全展開
輕快與盛裝不盡然是天秤的兩極，然昇華則肯定會是當代由心靈以致外在的雙重渴望。FENDI甫於日前發表了春夏2023高級訂製服大秀，品牌高級訂製和女裝藝術總監Kim Jones翻轉了內在與外在世界，帶來一系列明亮、輕快的FENDI春夏訂製服，大秀上有英國歌手Rita Ora、美國女演員Kerry Washington到場，台灣並有女星林心如換上Fendi Roma Logo的長袖上衣與同款長裙，在台灣遠端同步獻上觀秀。
本季的高級訂製服捨棄了一切的繁瑣、鋪張或浮誇，模特兒在行進間展現出了輕快與輕盈，Kim Jones表示，這次他想聚焦在高級訂製的技術與工藝，並展現時代的輕盈與流動感，「無論在字面或是象徵意義上，本系列都像是一個向外展露的內在世界，彷彿私密的內衣變為典雅大方的晚禮服。」
更貼切來說，義大利語的「sprezzatura」更可形容本季的風格姿態：一種漫不經心與有目的不完美，進而實現美，更讓高級訂製服不僅能被欣賞、更要實穿。大量的細肩帶成為本季特色，垂墜或披掛的結構、半透明、蕾絲讓一切變得夢幻而輕盈；羽翼式衣袖採用可拆卸設計，同時內衣設計被納入整體造型、並一如外裝般用料講究。金屬感的皮革蕾絲具現了FENDI工坊的工匠技藝，以柔軟、可塑性強的皮革表面裝飾上蕾絲樣式的手工鏤紋與嵌花，帶來柔美、卻有奇異金屬光澤的雙重質感。
在橢圓形、明亮的秀場中，FENDI 23春夏訂製服大秀猶如重回生命起源地般的溫暖、私密，並帶來合計39套的仙氣時裝。可拆卸式的長袖，成為服裝的一部份、並具有華麗的裝飾效果：在行走間如風般、如女性多變的心緒而飄逸；模特兒腳上悉數穿上了具有幾何感金屬高跟並結合交叉綁帶、網眼布料的娃娃鞋，甜美卻又具備閃耀的運動感，闊步向前。而無論任何一套服裝，從360度都能領略纖細、靈動與清新脫俗，並回應了Kim Jones所言：「將內在世界向外展露」。
於此同時，世界上支數最高的馬海毛精梳紗線更被用以製造成帶有蕾絲視覺的鉤編織紋，以為禮服長裙烘托出優雅流暢的垂墜效果。原來將內衣幻化為晚禮服，更有其形而上的意義，不僅代表了將女性最隱私、柔軟的一面大方展現，更透過模特兒行進間的輕快寫意，帶人重返也欣賞著高級訂製服的原點：以時間堆砌積累的手工藝之美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言