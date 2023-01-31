新娘抱接吻！遠雄廣場辦情人節接吻抱抱大賽 看誰黏最久

西洋情人節約半個月來到，新北市汐止遠雄廣場今天宣布將舉辦「百人情侶接吻抱抱大賽」，憑2月iFG遠雄廣場發票不限金額1張即可參加，即日起受理報名，限額50組，獲勝情侶組可獲得1萬元現金禮券。

遠雄廣場表示，在一年一度的情人節即將來臨前，推出一系列「LOVE U 兔 MUCH」限定活動，2月App主打「幸福轉轉樂」，可抽1314點會員點數等大獎。2月11日情人節前登場的情侶接吻抱抱大賽，只要年滿18歲，不限性別，2人1組，憑2月廣場消費發票即可參加。

遠雄廣場說，接吻抱抱大賽挑戰參加者的體力，因為參賽者需雙方嘴對嘴親吻，全程須維持「新娘抱」姿勢，歡迎情人們將滿滿愛意化為深深一吻，一起練體力，秀愛意。

比賽過程中，參賽者每10分鐘需依主持人口令完成任務，若無法達成或雙腳落地則淘汰，維持到最後的隊伍獲勝。參賽者全數可獲免費招待甜蜜蜜下午茶。

不少民眾會安排享用情人節大餐，遠雄廣場多家異國餐廳也推出情人節套餐應景。喊燒鐵板燒「白色情人節雙人套餐」，可欣賞主廚料理伊比利豬、板腱牛、干貝等食材，享用海陸饗宴，原價1418元，特價1214元。

斑鳩的窩「情人節限定雙人餐」，超人氣厚切炸豬排採現點現炸，原價680元，特價592元。布娜飛比利時啤酒餐廳「愛妳久久 情人節雙人套餐」，原價1488元，特價1288元，以義式美食和主廚特製玫瑰蘋果塔，牢牢抓住對方的心。

2月除了有情人節，也有元宵節，遠雄廣場將舉辦多場「Happy兔gether」手作DIY課程，即日起開放報名，首波「元宵彩繪兔燈籠」2月5日登場。