情人節神助攻！7-ELEVEN推消費滿額獨家加碼抽「金莎大水晶球」
夢幻水晶球又來了！每到情人節前夕，7-ELEVEN都會打造在地最大的送禮選物平台，幫情侶戀情加溫、為曖昧中的男女神助攻。今年7-ELEVEN西洋情人節透過「異國巧克力」、「肖像玩偶」、「浪漫花束」等三大浪漫結構，1月25日至2月21日享指定商品2件8折、3件77折，更加碼獨家抽最夯的金莎大水晶球，成為必勝告白神器。
根據7-ELEVEN內部觀察發現，近幾年在學區、商辦型商圈，糖果、巧克力等類別商機有顯著提升，尤其到情人節業績更是翻倍成長。今年西洋情人節正逢平日，為方便消費者就近買，門市導入進口差異化禮盒，並加碼獨家贈品搶攻送禮商機。
今年7-ELEVEN門市情人節專區網羅多款巧克力，首推經典零失誤金莎巧克力系列商品，2月1日至2月14日於7-ELEVEN門市購買金莎指定品項原價滿499元，就可抽比聖誕款大4倍的金莎大水晶球，每天抽出60名幸運者，送給另一半絕對可以擄獲芳心。
7-ELEVEN即日起至2月21日止推出指定品牌口香糖任選第2件6折，同時Ｍ＆Ｍ’ｓ、士力架、麥提莎、易口舒等四大品牌任選5入8折，加送Ｍ＆Ｍ’ｓ點心盤；巧克力經典款－明治巧克力片裝等指定品項滿3件77折，再加送明治牛奶巧克力愛心鉛筆袋；針對忙碌上班族，更準備了「西洋史努比為妳傳情花束」、「西洋浪漫饗宴花束」等精緻款式，下班就近領取，與另一半度過難忘的浪漫夜晚。
此外，7-ELEVEN即日起還推出「迪士尼公主飾品香氛套組」限量預購，共有小美人魚、長髮公主、阿拉丁茉莉公主、美女與野獸貝兒公主、白雪公主、仙杜瑞拉等6款，每款公主飾品香氛套組內含公主戒指、公主系列香氛精油和可自由組裝的香氛卡，預購價699元（參考市價1,280元），2月11日起可於原店取貨。
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