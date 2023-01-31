黃宣成PUMA品牌大使 搶先穿復古跑鞋 網：「品牌找對人了！」

繼謝欣穎、吳卓源之後，運動品牌PUMA在年後開工日，宣布了第四位的台灣大使，由歌手YELLOW黃宣擔任。接著曝光的形象廣告，也能見到黃宣身穿PUMA的MMQ系列服飾，搭配80年代復古跑鞋，鮮明風格造型，讓人印象深刻，連網友都覺得「品牌終於找對人了！」

PUMA公布YELLOW黃宣成為新任大使，包含先前曝光的謝欣穎、吳卓源，以及原有的瘦子，等於品牌在台灣便有4位形象代言人。而且除了謝欣穎之外，其餘三人皆為歌手，可以看出PUMA想於音樂潮流圈佈局的企圖。所以在新的形象廣告裡，也定調出符合黃宣個人特質的風格，他搶先詮釋2月才會開賣的MMQ極簡系列暈染長袖連帽上衣，搭配Downtown系列純黑長褲，營造迷幻氛圍，以及凸顯奔放自由視覺意象。而且黃宣腳踩以80年代Rider鞋型翻玩重塑的Style Rider跑鞋，外觀混合純白尼龍、淺灰麂皮、與淡灰皮革的等異材質拼接，營造濃厚復古輪廓。不僅如此，鞋款還採用輕量耐磨Rider Foam減震顆粒大底，能有效吸收地面反向回震，避震防護全面升級，增高式中底設計更能拉長腿部線條比例。

PUMA STYLE RIDER鞋3,280元。圖／PUMA提供

不只PUMA有新鞋款推出，Reebok於近期上市進化版的Nano系列訓練鞋，同樣具話題。全新的Nano X3為Reebok第三代訓練鞋，跟過去兩代相比，品牌首度在中底加入了Lift and Run系統，能為所有訓練需求提供額外支持，包括舉重、跑步和跳躍等，有助於在進行需要敏捷性的動作做出反應。同時還有ROPEPRO+技術和全新胎面花紋大底結合，讓穿著Nano X3鞋時，既有穩定的腳感，還帶有優異抓地力，因此備受健身運動愛好者的矚目。

Reebok為健身愛好者打造第三代訓練鞋Nano X3，首度在中底加入了Lift and Run系統，能為所有訓練需求提供額外支持，因此備受矚目。圖／Reebok提供