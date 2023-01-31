飛到你手中！7-ELEVEN元宵節推獨家限量OPEN將造型燈籠

過完農曆年後，正式進入金兔年，緊接著到來的就是元宵佳節。7-ELEVEN搶搭元宵節熱潮，與統一超商好鄰居文教基金會攜手合作，首次應景推出超萌「好鄰居OPEN將造型燈籠」，自2月3日上午7點11分起至2月5日至7-ELEVEN門市消費滿200元（(不含菸品、受託代銷、代收售），就可把OPEN將造型燈籠帶回家（單筆滿額不累贈），可以DIY製作專屬燈籠歡度元宵節，每店限量30個，送完為止（贈品不含燈具、手機）。

元宵節又稱小過年，這一天除了吃元宵求圓滿，家戶也會外出賞花燈猜燈謎，正式開啟新年篇章。統一超商好鄰居文教基金會往年都會針對節令推出應景的親子DIY素材，至今已開發包含春節、母親節、中秋節、耶誕節、端午節等7款節令素材，方便親子玩中學。

今年7-ELEVEN運用在地逾6,600家門市的通路優勢，首次與統一超商好鄰居文教基金會合作推出消費滿200元就贈送獨家限量OPEN將造型燈籠DIY素材，讓小朋友就近就可以獲得兼具節慶教育與娛樂性的DIY手作素材。簡單步驟讓小朋友可自行DIY，完成後有2種玩法：其一為「手持式」，只要使用手機手電筒就可當作光源，不用燈泡將降低一次性耗材使用，方便又環保；其二為「提環式」，消費者可自行安裝LED小燈，夜晚變身燈會中最炫目的焦點。此次統一超商好鄰居文教基金會也特地提供燈籠DIY素材給「好鄰居」紙圖書館的合作學校以及鄉鎮陪讀班孩童，讓有趣的OPEN將造型燈籠陪伴孩童歡度元宵節。