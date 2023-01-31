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Burberry、GUCCI巧獻情人禮 經典格紋、淡粉浪漫傳心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Guccissimo印花斜紋方巾，17,600元。圖／GUCCI提供
Guccissimo印花斜紋方巾，17,600元。圖／GUCCI提供

西洋情人節再約2周即將到來，該如何為有情人獻上心意？多個精品品牌包含Burberry、GUCCI、Bottega Veneta與SHANG XIA，分別推出情人節推薦包款、輕珠寶，要透過粉嫩的暗粉紅色、品牌經典格紋或別緻的幾何輪廓，輕鬆「打包」情人心。

特別推出情人節「B:MINE」系列的英倫品牌Burberry，在形象視覺中讓男性赤裸上身並揹上一款粉紅色的Lola包並與伴侶相擁，進而讚美情侶間的親密表現。精選推薦商品包含了柔和色調的黯淡粉紅色Lola包與絎縫皮革Classic運動鞋，此外霧灰緋紅款的喀什米爾圍巾則運用上品牌高辨識度的格紋，一如情人間的恆常甜蜜、久久長長。

同樣訴諸粉嫩視覺的古馳（GUCCI），則將經典GG Logo運用於輕珠寶與包款並推薦了互扣式雙G紅色琺瑯愛心耳環、GG Matelassé皮革迷你手提包，或Bamboo 1947系列迷你手提包。另有小巧、荷包友善的輕珠寶自9,600元至13,300元不等，展現源自佛羅倫斯的義式輕奢。

東方DNA的精品品牌SHANG XIA則另闢「心」意，推薦具鮮明輪廓的「攬月」編織皮革包款，以簡約的幾何之美成為都市生活中的輕巧伴手，並有黑、白、竹色與珍貴的獺兔毛等選擇；以皮革、編織工藝聞名的Bottega Veneta則選用帶有寧靜意念的鼠尾草綠為主色，為女性推薦了如Candy Cassette編織斜背包或Cassette水桶包，男性推薦則有一只黃銅色的造型打火機，以有機、不規則的線條，象徵愛的蓬勃發展、恣意成型。

Cassette鼠尾草綠編織水桶包，59,500元。圖／Bottega Veneta提供
Cassette鼠尾草綠編織水桶包，59,500元。圖／Bottega Veneta提供
SHANG XIA上下「攬月」編織皮革包，價格店洽。圖／SHANG XIA提供
SHANG XIA上下「攬月」編織皮革包，價格店洽。圖／SHANG XIA提供
Burberry在「B：Mine」形象視覺中讓男性揹上一款粉紅色Lola包並與伴侶相擁，細膩展現情意。圖／Burberry提供
Burberry在「B：Mine」形象視覺中讓男性揹上一款粉紅色Lola包並與伴侶相擁，細膩展現情意。圖／Burberry提供
粒面皮革迷你Frances包暗粉紅色款，85,000元。圖／Burberry提供
粒面皮革迷你Frances包暗粉紅色款，85,000元。圖／Burberry提供
Bamboo 1947迷你手提包，11萬7,300元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947迷你手提包，11萬7,300元。圖／GUCCI提供
多個精品品牌包含Burberry、Bottega Veneta與SHANG XIA，分別推出情人節推薦禮品，輕鬆「打包」情人心。圖／Burberry、Bottega Veneta提供（合成圖）
多個精品品牌包含Burberry、Bottega Veneta與SHANG XIA，分別推出情人節推薦禮品，輕鬆「打包」情人心。圖／Burberry、Bottega Veneta提供（合成圖）
有機造型金色打火機，27,600元。圖／Bottega Veneta提供
有機造型金色打火機，27,600元。圖／Bottega Veneta提供
Drop純銀鍍金水滴耳環，23,200元。圖／Bottega Veneta提供
Drop純銀鍍金水滴耳環，23,200元。圖／Bottega Veneta提供

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