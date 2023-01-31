僅限6天！東京連16年摘三星名廚神田裕行 客座台北萬豪

即使在東京也難以預約、唯一日本料理連續16年榮獲東京米其林三星的名廚「神田裕行」，即將客座台北萬豪酒店KOUMA日本料理小馬，這是神田裕行繼2018年來台客座後，睽違5年再度登台；同時也是國境解封後餐飲界的首場海外米其林三星主廚客座。

唯一連續16年獲得《東京米其林指南》三星肯定的日本料理「かんだ (神田)」餐廳名廚神田裕行，將於2023年3月6日至3月11日客座台北萬豪酒店KOUMA日本料理 小馬，神田裕行將與KOUMA主廚江鎮佑聯手，自日本空運食器、珍稀食材，並與東京本店的服務團隊一同來台，一連6天為饕客打造原汁原味的日本米其林三星饗宴。

客座饗宴午間時段每位15,000元+10%，晚間每位20,000元+10%，午晚餐皆含精選香檳乙杯。餐酒搭配每位2,500元＋10％，含香檳、清酒、紅白酒各乙杯。每日限量席次。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連續16年獲得東京米其林三星主廚神田裕行，其實已於2022年底提前快閃台北萬豪酒店，主要與KOUMA廚藝團隊會面並進行場地勘查與客座料理規劃。曾至「かんだ (神田)」東京本店跟隨神田裕行學習廚藝的KOUMA主廚江鎮佑，也將再度與神田裕行聯手。客座期間，神田裕行甚至為此暫停東京「かんだ (神田)」餐廳的營運，並帶領本店服務團隊一同抵台，只為原版呈現「かんだ (神田)」餐廳的用餐體驗。

此外，為展現最完美的餐飲體驗，台北萬豪也減少客座數，將餐廳原有的23個座位縮減至17位，專屬板前席位可近距離感受米其林三星主廚現場料理的魅力，並獻上多道源自東京本店的招牌料理，包含神田裕行全新設計的「鮮魚魚子醬」，以芝麻豆腐、鮮魚、青蔥、魚子醬打造極致和諧美味。

神田裕行甫於《2022東京米其林指南》榮獲主廚導師大獎，執掌的餐廳「かんだ (神田)」更是自2008年起至今已連續16年獲得東京米其林三星殊榮。神田裕行自18歲入行至今，累積逾40年的料理經驗。秉持「真味即是淡」的職人精神，不追求華麗的料理技法，而是以最少的加工及對食材的嚴格掌控，發揮出食材淋漓盡致的美味。

曾獲《台北米其林指南》餐盤推薦之KOUMA日本料理 小馬主廚江鎮佑，則有超過20年日本料理經驗。15歲時因嚮往日本料理的洗鍊風格而踏上廚藝之路，往後10年先後於台北3家日本料理店工作，每日上工逾15小時，以熱情成就不凡手藝。2009年進入西華日本料理小馬，6度協助神田裕行於西華的客座活動，並曾數度親赴東京神田餐廳學習。KOUMA日本料理小馬並於2022年4月登入台北萬豪酒店。