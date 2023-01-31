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農委會公布外銷獎勵措施 釋迦獎勵力道最大、鳳梨明開跑

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會在年前公布各項農漁水產品的外銷獎勵措施，以鳳梨釋迦的獎勵力道最大。 聯合報系資料照／記者卜敏正攝影
農委會在年前公布各項農漁水產品的外銷獎勵措施，以鳳梨釋迦的獎勵力道最大。 聯合報系資料照／記者卜敏正攝影

新的鳳梨季即將到來，自從中國大陸對我國下鳳梨禁令後，今年是第三年，農委會在年前公布各項農漁水產品的外銷獎勵措施；鳳梨從2月1日開始，亞洲地區國家每公斤補助4元、亞洲地區以外國家海運補助7元、空運35元；另外，使用棧板者，每公斤再加補助1元。

這項公告主力放在遭中國大陸禁止出口的農產品品項，除鳳梨外，包括柑橘類、文旦柚、石斑魚、白帶魚，以及鳳梨釋迦

其中，又以鳳梨釋迦的獎勵力道最大，海運依照外銷不同的區域，從每公斤9元到20元不等；空運同樣依照不同區域，從每公斤45元到105元不等；若加工冷凍、切丁，零農藥殘留、產銷履歷，使用長期儲運技術、冷凍技術，另外再加碼每公斤3到5元不等；而若單一外銷業者出口越多、額外加碼獎勵越多，從出口50公噸到450公噸，獎勵每公斤多15元到每月200萬元不等。

去年我國農產外銷，和前年相比衰退7.8%，整體農產貿易逆差超過151億美元，創史上新高；農委會分析，主要來自受到氣候變遷的影響，國內農產品有小幅減產；同時，疫情下國際航運尚未完全恢復，運費高漲減少外銷誘因；而大陸對台下農產品禁令、食品登陸註冊問題都有關係、影響不小。

為了提升外銷誘因，因此提出外銷獎勵，受到大陸禁令影響，我國農產品外銷市場擬由中國大陸轉移到日本，2022年台灣農產品外銷日本產值8.6億美元，和2021年7.7億相比增加11%；也因此，包括鳳梨、石斑魚、鳳梨釋迦大多傾向以日本為主力市場；農委會今年也規畫嘗試採用自動販賣機方式，銷售冷凍鳳梨釋迦，延長通路銷售時間。

另有石斑魚、白帶魚外銷獎勵，依照不同國家海運每公斤25到30元、空運40到50元，若加工成為魚片(含輪切)每公斤再加獎勵10元。

而柑橘類分兩階段(不同農產品品項)，1月1日到5月31日，依照不同地區每公斤獎勵補助8至16元；第二階段8月1日到12月31日，不同地區每公斤分別獎勵5到13元。

農委會公布農產品外銷獎勵措施，鳳梨季即將開開跑。截圖自農委會官網
農委會公布農產品外銷獎勵措施，鳳梨季即將開開跑。截圖自農委會官網
農委會公布農產品外銷獎勵措施，其中以鳳梨釋迦外銷獎勵力道最大。截圖自農委會官網
農委會公布農產品外銷獎勵措施，其中以鳳梨釋迦外銷獎勵力道最大。截圖自農委會官網

鳳梨釋迦 農委會

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