Swatch幫你製造浪漫！情人節限定腕表加入獨家愛情配方
過完史上最長春節年假之後，很快就要迎來2月14日的西洋情人節，不免俗的Swatch也針對這個浪漫的日子，打造限定表款。靈感來自俗諺說的「要抓住一個人的心，必定要先抓住他的胃」，讓特別款腕表化身天菜大廚，用時間熬出濃情蜜意。
自從1995年開始，流行腕表品牌Swatch都會在情人節到來之際，呈現特別版腕表。今年推出名為「RECIPE FOR LOVE」的限定設計款，如同提供獨家愛情配方一樣，表盤中央放上「HOW TO COOK UP LOVE」字樣傳達愛意，搭配刀叉造型設計的時、分針，以及寫有滿滿性感魅力、一小撮魔法、四公升驚喜、一匙感動、一大匙快樂、特大杯調情、兩大份幸運、200克的香吻及一頂主廚帽的可替換表環，既幽默又富有巧思，更是戀人之間的秘密絮語。同時，Swatchc還以藍色飾邊的紅白格紋桌巾、野餐墊做為包裝合，背面則寫有Swatch的炮製愛情的獨門秘方：「用愛、魔法、調情與信任填滿心房，以快樂融合，再加入一些性感魅力與感性，以及別忘了最後加上一個吻。烘烤時間視需求而定，一晚或是一輩子？」浪漫到不行。
不僅有情人節特別表款，Swatch還推出了以「LOVE」為名的兩款腕表，分別以New Gent和Gent系列為基礎，利用LOVE字樣取代時標，環繞於表盤上。其中的Gent系列款式，位於12點鐘位置的O字母改以心形圖案呈現，指針則為丘比特之箭的形狀，意味隨時向在意的人傳達愛情。
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