Swatch幫你製造浪漫！情人節限定腕表加入獨家愛情配方

過完史上最長春節年假之後,很快就要迎來2月14日的西洋情人節,不免俗的Swatch也針對這個浪漫的日子,打造限定表款。靈感來自俗諺說的「要抓住一個人的心,必定要先抓住他的胃」,讓特別款腕表化身天菜大廚,用時間熬出濃情蜜意。

自從1995年開始,流行腕表品牌Swatch都會在情人節到來之際,呈現特別版腕表。今年推出名為「RECIPE FOR LOVE」的限定設計款,如同提供獨家愛情配方一樣,表盤中央放上「HOW TO COOK UP LOVE」字樣傳達愛意,搭配刀叉造型設計的時、分針,以及寫有滿滿性感魅力、一小撮魔法、四公升驚喜、一匙感動、一大匙快樂、特大杯調情、兩大份幸運、200克的香吻及一頂主廚帽的可替換表環,既幽默又富有巧思,更是戀人之間的秘密絮語。同時,Swatchc還以藍色飾邊的紅白格紋桌巾、野餐墊做為包裝合,背面則寫有Swatch的炮製愛情的獨門秘方:「用愛、魔法、調情與信任填滿心房,以快樂融合,再加入一些性感魅力與感性,以及別忘了最後加上一個吻。烘烤時間視需求而定,一晚或是一輩子?」浪漫到不行。

Swatch情人節到RECIPE FOR LOVE限定表款,3,300元。圖/Swatch提供

不僅有情人節特別表款,Swatch還推出了以「LOVE」為名的兩款腕表,分別以New Gent和Gent系列為基礎,利用LOVE字樣取代時標,環繞於表盤上。其中的Gent系列款式,位於12點鐘位置的O字母改以心形圖案呈現,指針則為丘比特之箭的形狀,意味隨時向在意的人傳達愛情。

Swatch PUREST LOVE腕表,2,500元。圖/Swatch提供

Swatch LOVE TO GO AROUND腕表,2,500元。圖/Swatch提供

