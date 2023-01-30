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台北國際書展明登場 《獵魔士》作者來台與讀者見面

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年書展與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，館內並特別設置一處著名奇幻小說《獵魔士》Netflix原創影集場景，供粉絲們拍照，原著作者安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）也來台與大家見面。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年書展與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，館內並特別設置一處著名奇幻小說《獵魔士》Netflix原創影集場景，供粉絲們拍照，原著作者安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）也來台與大家見面。記者余承翰／攝影

2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並有超過30位國際作家將來台與讀者交流。今年書展並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，在館內規畫三大主題展覽「世界文明史珍本古籍展」、「百年波蘭繪本插畫展」與著名奇幻小說《獵魔士》Netflix原創影集場景，原著作者安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）也來台與大家見面。

今年的公民書區則打造成「讀字工地」，將展場布置成真實工地樣子，有鷹架、推車、水桶、帆布，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。獨立公民行動NGO組織上街頭宣傳理念用的戰車也開到書展現場，將化身成演講舞台與作家簽名區。

2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，公民書區今年打造成「讀字工地」，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，公民書區今年打造成「讀字工地」，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，公民書區今年打造成「讀字工地」，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，公民書區今年打造成「讀字工地」，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，台北書展基金會董事長吳韻儀出席致詞。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，台北書展基金會董事長吳韻儀出席致詞。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，公民書區今年打造成「讀字工地」，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，公民書區今年打造成「讀字工地」，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年書展與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，館內「百年波蘭繪本插畫展」精選經典童書繪本和畫作展出。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年書展與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，館內「百年波蘭繪本插畫展」精選經典童書繪本和畫作展出。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，台北書展基金會董事長吳韻儀（左三）、文化部次長李連權（左四）今天出席展前記者會，與波蘭書協會長達魯斯‧雅渥斯基（Dariusz Jaworski）（左二）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，台北書展基金會董事長吳韻儀（左三）、文化部次長李連權（左四）今天出席展前記者會，與波蘭書協會長達魯斯‧雅渥斯基（Dariusz Jaworski）（左二）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年書展與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，館內「百年波蘭繪本插畫展」精選經典童書繪本和畫作展出。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年書展與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，館內「百年波蘭繪本插畫展」精選經典童書繪本和畫作展出。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，公民書區今年打造成「讀字工地」，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，公民書區今年打造成「讀字工地」，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，波蘭書協會長達魯斯‧雅渥斯基（Dariusz Jaworski）（左二）等人一同介紹主題館特色。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，波蘭書協會長達魯斯‧雅渥斯基（Dariusz Jaworski）（左二）等人一同介紹主題館特色。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，主題展覽「世界文明史珍本古籍展」展示牽動世界文明史的多本古籍復刻品。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，主題展覽「世界文明史珍本古籍展」展示牽動世界文明史的多本古籍復刻品。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，主題展覽「世界文明史珍本古籍展」展示牽動世界文明史的多本古籍復刻品。記者余承翰／攝影
2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，主題展覽「世界文明史珍本古籍展」展示牽動世界文明史的多本古籍復刻品。記者余承翰／攝影

台北國際書展

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