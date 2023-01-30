台北國際書展明登場 《獵魔士》作者來台與讀者見面

2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在世貿一館登場，今年共有33國、470家國內外出版社共同參展，並有超過30位國際作家將來台與讀者交流。今年書展並與波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃波蘭主題館，在館內規畫三大主題展覽「世界文明史珍本古籍展」、「百年波蘭繪本插畫展」與著名奇幻小說《獵魔士》Netflix原創影集場景，原著作者安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）也來台與大家見面。
今年的公民書區則打造成「讀字工地」，將展場布置成真實工地樣子，有鷹架、推車、水桶、帆布，象徵知識堡壘如何一層一層被架構出來。獨立公民行動NGO組織上街頭宣傳理念用的戰車也開到書展現場，將化身成演講舞台與作家簽名區。
過完史上最長春節年假之後，很快就要迎來2月14日的西洋情人節，不免俗的Swatch也針對這個浪漫的日子，打造限定表款。靈感來自俗諺說的「要抓住一個人的心，必定要先抓住他的胃」，讓特別款腕表化身天菜大廚，用時間熬出濃情蜜意。
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由陳冠希合資成立的潮牌CLOT迎來20歲生日，同時今年也是LEVI'S經典501褲問世的第150年，於是雙方一拍即合，共推出聯名系列，藉以向2006年時呈現的LEVI'S UNIONRAIL 501褲來致敬。
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