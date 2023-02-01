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倍加能MagSafe磁吸無線充電器 募資熱銷突破3千佳績！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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隨著網路、科技的進步，3C產品已成為現代人的生活必需品，也因為人們對手機的依賴程度深，「手機沒電」、「3C線材多到眼花撩亂」成為生活一大困擾。有鑑於低電量焦慮症日益普遍，美國無線充電品牌BEZALEL倍加能推出Prelude X系列MagSafe 磁吸無線充電器，以三大獨家技術帶來全天候「無線」自由充電體驗，除預購前即在網路上引發熱議，上線後更在短短一個多月募資突破3000萬，刷新臺灣募資史上行動電源、無線充電類別預購專案歷史紀錄！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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BEZALEL倍加能 全臺首創三大獨家技術顛覆充電情境 實現無「線」自由

3C產品原是為現代人的便利所生，然而隨著配件、週邊多元化，日常生活愈常出現牆插有限，電線難收納的狀況。如今，一機多充已成現代數位工作者3C產品選擇上的必要條件。多線時代已成過去，如何外出不斷電又不佔位，也成大眾關注課題。

為解用戶攜線、搶插座困擾，BEZALEL倍加能以全臺首創的三大創新技術實現充電「空間」、「時間」及「體驗」自由，將無線充電技術帶來的自由與便利融入日常生活中。其中，充電插頭無線化技術，不單讓用戶在使用Prelude X系列過程中無需面對線材凌亂、難收納的困擾，充電插頭更具備 MagSafe 磁吸無線充電功能，不管是手機、Prelude X/XR 行動電源，或是耳機，只要輕輕靠近便能瞬吸充電！

此外，用戶在使用Prelude XS 充電插頭為Prelude X/XR 行動電源充電的同時，還能以BEZALEL倍加能全臺獨創的「三明治充電術」同步幫手機充電，用戶不僅免去需隨身攜帶多個充電線的困擾，更能從插座爭奪大戰中解放，真正實現無「線」自由，若不巧手機、耳機同時沒電，Prelude X/XR 行動電源雙面均可無線充電，輕鬆化解電量焦慮。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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人性化功能結合減法美學 BEZALEL倍加能Prelude X系列詮釋21世紀充電新場景

數位工作者使用手機進行視訊會議時最怕中途「見紅」，Prelude X/XR MagSafe 磁吸無線充電行動電源兼具支架功能，只要將支架打開，便能邊充電邊使用，減少會議中因電量不足造成窘境。此外，BEZALEL倍加能Prelude X系列依照 Apple 官方提供的 MagSafe 規格尺寸打造，可精準對位不卡鏡頭，更使用了鋼化玻璃鏡面結合鋁合金邊框，凸顯時尚簡約風格，讓行充成為身上的時髦單品之一。

BEZALEL倍加能Prelude X系列透過領先業界的創新技術，實現無線新生活。 上線短短一個多月募資便突破3000萬，寫下臺灣募資史上行動電源、無線充電類別預購專案第一的亮眼成績，解決逾萬名3C用戶多線困擾。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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無線充電 3C

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