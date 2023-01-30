潮牌CLOT過20歲生日邀LEVI'S合作 加入中式元素顛覆經典501牛仔褲
由陳冠希合資成立的潮牌CLOT迎來20歲生日，同時今年也是LEVI'S經典501褲問世的第150年，於是雙方一拍即合，共推出聯名系列，藉以向2006年時呈現的LEVI'S UNIONRAIL 501褲來致敬。
談到潮牌CLOT經典產品，除了荊棘花紋之外，就是與LEVI'S合作過的UNIONRAIL 501褲，推出超過16年，到今天仍是二手市場的搶手貨。品牌創始人兼創意總監陳冠希表示，成立20年之際能帶領消費者重溫這招牌單品，無論是他們還是對支持者來說都是一件樂事。與LEVI'S的全新聯名系列，除了有可供雙面穿著的羽絨外套及絎縫鋪棉西部牛仔風格襯衫之外，更帶來眾人期盼的501®牛仔褲。全新CLOT x LEVI'S 501®褲款重現多個經典元素，當中包括採用格紋或變形蟲花紋布料修補過的破爛細節，來向2006年的原始版本致敬。
此外CLOT著名中式盤扣襯衫，則被融入到西式牛仔襯衫之中，再加上鋪棉絎縫及格紋內襯等元素，展現東、西文化融合的風貌。為紀念這別具意義的跨界合作，系列中每件單品都添有全新的聯名標籤、雙面鈕扣，以及特殊吊牌。而英倫時尚品牌AllSaints新一季男裝，則大量運用軍裝元素，多款獵裝夾克、迷彩印花等充分展現男性魅力與率性，服裝色彩以溫潤大地色系呈現，易於搭配的特性也能在日常生活展現多變的獨特風格。
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