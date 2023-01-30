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喬科維奇澳網10冠如願了！宇舶十日鍊陶瓷腕表真心相伴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身為宇舶表（HUBLOT）代言人的喬科維奇在頒獎時戴上Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕表，寫下個人與HUBLOT的全新一頁。圖／HUBLOT提供（合成圖）
身為宇舶表（HUBLOT）代言人的喬科維奇在頒獎時戴上Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕表，寫下個人與HUBLOT的全新一頁。圖／HUBLOT提供（合成圖）

一趟偉大旅程越要攀向巔峰、越顯困難。職業網球男子選手喬科維奇（Novak Djokovic）甫在2023澳洲網球公開賽中拿下冠軍，除了是其個人第10座的澳網大滿貫獎盃，身為宇舶表（HUBLOT）代言人的喬科維奇更在頒獎時戴上Big Bang Meca-10十日鍊腕表，象徵十年有成、寫下個人與HUBLOT的全新一頁。

身為職業男子網球的耀眼明星，2023年在澳網奪冠對喬科維奇擁有多重意義。因為在此役奪冠後，除是其個人的澳網第10冠、讓他重回球王寶座、生涯28連勝的紀錄，更讓他追平並坐擁當今世界紀錄的22座大滿貫賽冠軍。

致詞時喬科維奇感性表示，由於他的國家沒有悠久傳統，因此他要呼籲年輕的運動員敢於逐夢，越是波折的環境越能形塑堅強。「不要讓任何人奪走你的夢想，每天灌養夢想，如同每天灌溉植物。只要你勇敢追逐夢想，終究有朝會實現。」而當他站上頒獎台時，他手上更戴上了瑞士高級運動製表品牌宇舶（HUBLOT）的驕傲：Big Bang Meca-10的十日鍊腕表藍陶瓷款。

這只45毫米的表款使用特殊的藍陶瓷為表殼材料，展現宇舶在材質上的大膽運用。由品牌自製的Meca-10（HUB1201）機芯更煥發鮮明的工業風格，色彩與數字的雙重動力儲存顯示更是一大賞玩特色：其一是三點鐘方向的轉盤，在動力的最後2日將緩慢「轉」出一顆紅點，又或六點鐘方向的轉盤將以紅框內的阿拉伯數字、用以提醒：該為機芯重新上鍊，高能、再出發。

表款全數搭配以One Click單鍵快拆表帶裝置，風格輕巧變換，但動能卻又穩定輸出，一如球王在賽事中的優異表現，最終踏入了全新境界，除喬科維奇手上的藍陶瓷款，另有鈦金屬、魔力黑陶瓷與HUBLOT獨家的皇金款，價格店洽。

Big Bang Meca-10十日鍊腕表鈦金屬款，價格店洽。圖／HUBLOT提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表鈦金屬款，價格店洽。圖／HUBLOT提供
具備色彩、阿拉伯數字雙顯的Meca-10機芯，是HUBLOT自行研發、自製的複雜工藝之作。圖／HUBLOT提供
具備色彩、阿拉伯數字雙顯的Meca-10機芯，是HUBLOT自行研發、自製的複雜工藝之作。圖／HUBLOT提供
喬科維奇今晨寫下澳網10度稱霸紀錄，除重返球王寶座、並戴上HUBLOT的Big Bang Meca-10十日鍊腕表藍陶瓷款。。圖／HUBLOT提供
喬科維奇今晨寫下澳網10度稱霸紀錄，除重返球王寶座、並戴上HUBLOT的Big Bang Meca-10十日鍊腕表藍陶瓷款。。圖／HUBLOT提供
Big Bang Meca-10腕表藍陶瓷款的風格變化、動力穩定，一如喬科維奇在球場上的優異表現。圖／HUBLOT提供
Big Bang Meca-10腕表藍陶瓷款的風格變化、動力穩定，一如喬科維奇在球場上的優異表現。圖／HUBLOT提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表皇金款，價格店洽。圖／HUBLOT提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表皇金款，價格店洽。圖／HUBLOT提供

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