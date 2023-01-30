日本柚子蜜配抹茶！辻利生巧克力新登場　開工日現省30

農曆春節過後，2月14日就即將迎來西洋情人節。來自京都的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，除了推出原有的「極韻抹茶生巧克力」外，另外新推出「極韻柚見生巧克力」、「極韻豆香生巧克力」等4款新口味生巧克力。為迎接開工日，1月30日除了享嘗鮮優惠價外，還能享會員點數雙倍送優惠，最高可現省50元。

原為2021年情人節限定商品的「極韻抹茶生巧克力」，使用辻利抹茶拌入32%比利時白巧克力內，並灑滿石臼研磨抹茶粉，入口有著撲鼻茶香與微苦滋味。首次推出的「極韻柚見生巧克力」使用日本大分縣柚子蜜搭配32%比利時白巧克力，最後灑上雪白糖粉，具有清新的柚子酸爽。另還有「極韻抹茶柚見生巧克力」，同為柚子風味的生巧克力基底，表層則搭配辻利「丸倉」抹茶粉，讓微苦抹茶及柚子酸甜結合在一起。

除此之外，同樣品牌首次推出的「極韻豆香生巧克力」，選用在地黃豆粉，搭配32%比利時白巧克力，再撒滿黃豆粉，帶來濃郁豆香。同口味另有「極韻抹茶豆香生巧克力」，讓黃豆粉巧克力與辻利「丸倉」抹茶粉搭配，兼具微苦茶香及甘甜豆味。每款生巧克力均為299元。

為幫上班族加油打氣，辻利茶舗也推出1月30日開工限定優惠。凡於指定線上購物平台購買極韻生巧克力系列商品，可享嘗鮮價269元。若於「辻利茶舗購物官網」購買，可獲得TSUJIRI POINT點數雙倍送；於「樂天市場」購買，則可獲得樂天點數雙倍送。另外針對「台北遠百信義店」也有實體門市專屬優惠，檔期期間凡購買任一飲品加購極韻生巧克力系列1盒，平日現折30元、假日現折50元。 極韻柚見生巧克力。圖／辻利茶舗提供 極韻抹茶生巧克力。圖／辻利茶舗提供 極韻抹茶柚見生巧克力。圖／辻利茶舗提供 極韻豆香生巧克力。圖／辻利茶舗提供

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