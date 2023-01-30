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果嶺裝備更新必看！TaylorMade、adidas Golf滿足擊球渴望

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
周興哲受邀體驗TaylorMade新球桿。圖／TaylorMade提供
周興哲受邀體驗TaylorMade新球桿。圖／TaylorMade提供

春暖花開，更是登上果嶺擊球的最佳季節，於是高爾夫球球具品牌TaylorMade為球友獻上了進化版的P700系列鐵桿；adidas Golf則推出CODECHAOS系列頂級無釘限定版鞋款，讓人在新的一年踩著新戰靴「抓住老鷹」！

P700系列是TaylorMade最廣為人知的球桿之一，迎接新年到來，品牌亦讓這經典設計再進化，呈現P770™、P7MC™與P7MB™鐵桿，供消費者選擇。新款P770與P790相比，具有更纖薄的頂線、更少的桿面後移及更短的刀背長度，即便桿頭較小，也能實現遠距、高容錯性及優異手感表現。同時新款P770鐵桿採用漸進式重心設計，將最低重心設置於長鐵中，並隨鐵桿長度依序往上移動，長鐵桿與中鐵桿的鎢鋼配重經過重塑，減少中鐵桿的鎢鋼配重，有助於擊球的穩定性與操控性。搭載穿透式能量槽和倒錐形桿背技術，使P770擁有TaylorMade產品中最薄的桿面與高靈活性，能夠在低桿面擊球時維持球速與距離。

周予天受邀體驗TaylorMade新球桿。圖／TaylorMade提供
周予天受邀體驗TaylorMade新球桿。圖／TaylorMade提供

延續CODECHAOS系列的結構與外型，adidas Golf讓限定版以洗鍊白色做為主體配色，並在細節處選用金色勾勒出獨有風格。廣受好評的Boost緩震中底本次也首度以金色亮相，提供舒適回饋之餘更成為鞋款視覺焦點。CODECHAOS系列限定版同樣配置多項科技，包含擴大至前腳掌、足跟及鞋側邊中底的TWISTGRIP無釘系統；BOA旋鈕式調節系統搭載拉鍊遮罩，帶來穿脫便利特性和量身貼合的包覆腳感。

adidas Golf頂級CODECHAOS系列限定版鞋款，6,990元。圖／adidas Golf提供
adidas Golf頂級CODECHAOS系列限定版鞋款，6,990元。圖／adidas Golf提供

TaylorMade新P770鐵桿，能夠在低桿面擊球時維持球速與距離。圖／TaylorMade提供
TaylorMade新P770鐵桿，能夠在低桿面擊球時維持球速與距離。圖／TaylorMade提供

品牌 adidas 周予天 周興哲

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