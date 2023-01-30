聽新聞
test
0:00 / 0:00
麗寶樂園渡假區春節人潮多 超過40萬人湧入
今年春節連假10天，中部地區天氣舒適，麗寶樂園渡假區在春節期間超過40萬人湧入，去年底才新開幕的全台唯一佔地700坪的LINE FRIENDS 明星 IP 熊大、兔兔互動體驗裝置園區「熊大的麗寶小鎮」加持下，探索世界和園內的餐飲等業績也衝出紅盤 。
麗寶OUTLET MALL有國際時尚品牌優勢，吸引年輕人拍照、打卡，春節期間每天下午時段，人潮更多，以運動休閒、餐飲美食、家電最熱門。
館內餐飲名店瓦城、添好運、這一小鍋、涓豆腐、星野肉肉鍋等主題餐廳，每家餐廳現場都需候位50組以上，超過2個小時等待時間才能入座；麗寶福容大飯店、賽車主題旅店幾乎天天滿房，停車場也一位難求。
麗寶樂園渡假區表示，史上最長10天農曆春節，因長假效應以及疫情趨緩影響，今年農曆年大年初一到初五的入園人數是去年的一倍，因麗寶樂園渡假區位於南來北往交通要道，緊鄰國道一、三、四號，下交流道最快3分鐘就能抵達成為另類國道休息站，收假尾聲的假期還迎來一波大量返鄉、出遊的遊客，讓整體業績加乘。
🔯迎兔年春節懶人包一次看
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言