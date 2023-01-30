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麗寶樂園渡假區春節人潮多 超過40萬人湧入

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園渡假區春節人潮倍增，40萬多人入園。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區春節人潮倍增，40萬多人入園。圖／麗寶樂園渡假區提供

今年春節連假10天，中部地區天氣舒適，麗寶樂園渡假區在春節期間超過40萬人湧入，去年底才新開幕的全台唯一佔地700坪的LINE FRIENDS 明星 IP 熊大、兔兔互動體驗裝置園區「熊大的麗寶小鎮」加持下，探索世界和園內的餐飲等業績也衝出紅盤 。

麗寶OUTLET MALL有國際時尚品牌優勢，吸引年輕人拍照、打卡，春節期間每天下午時段，人潮更多，以運動休閒、餐飲美食、家電最熱門。

館內餐飲名店瓦城、添好運、這一小鍋、涓豆腐、星野肉肉鍋等主題餐廳，每家餐廳現場都需候位50組以上，超過2個小時等待時間才能入座；麗寶福容大飯店、賽車主題旅店幾乎天天滿房，停車場也一位難求。

麗寶樂園渡假區表示，史上最長10天農曆春節，因長假效應以及疫情趨緩影響，今年農曆年大年初一到初五的入園人數是去年的一倍，因麗寶樂園渡假區位於南來北往交通要道，緊鄰國道一、三、四號，下交流道最快3分鐘就能抵達成為另類國道休息站，收假尾聲的假期還迎來一波大量返鄉、出遊的遊客，讓整體業績加乘。

麗寶樂園渡假區春節人潮倍增，40萬多人入園。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區春節人潮倍增，40萬多人入園。圖／麗寶樂園渡假區提供

春節 麗寶樂園 業績

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