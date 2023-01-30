登台7年！韓式烤肉「新麻蒲海鷗」熄燈 潔西卡也愛吃
喜愛吃韓式烤肉的民眾，未來恐將少了一處好選擇。來自韓國的連鎖烤肉「新麻蒲海鷗1號店」因房東有其他計畫，因此即將於1月31日結束營業，結束登台7年的時光。
鄰近華視的「新麻蒲海鷗1號店」，自2015年11月登台開幕，店內提供韓式燒肉餐點，除了五花肉、海鷗肉（豬橫隔膜）、牛肉拼盤之外，更以「烤豬皮」最具代表性。另外在特製烤爐旁烘烤的「烤蛋」，同樣也是許多饕客的心頭好。除了韓國藝人Jessica、朴宰範都曾是座上嘉賓之外，許多演藝明星也都出沒於店內用餐。目前在Google評論上，累積有近2,000則評論，平均3.5顆星。
過去新麻蒲海鷗曾於西門町商圈開設2號店，但在2019年6月時結束營業，僅留下開幕至今的1號店。儘管獲得許多民眾的喜愛，但因房東另有計畫，因此「新麻蒲海鷗1號店」也即將於1月31日劃下句點。
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