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【重磅快評】台灣准許象牙交易又遭不文明指控

聯合報／ 主筆室
象牙買賣導致大象遭到更嚴重的非法盜獵野生大象急速減少、瀕臨絕滅，大象族群從上世紀初超過百萬隻，現在估計應不到三十萬隻，絕滅已是預期。示意圖。 美聯社
象牙買賣導致大象遭到更嚴重的非法盜獵野生大象急速減少、瀕臨絕滅，大象族群從上世紀初超過百萬隻，現在估計應不到三十萬隻，絕滅已是預期。示意圖。 美聯社

台灣一樁象牙交易案開國際野生動物保育倒車，遭到各界譴責。一家資深的藝品店交易象牙遭查獲，一審判有罪，但藝品店經高人指點，上訴時聲稱該店交易的象牙是古物、是已絕滅的史前猛瑪象的牙、文資法規範的「古物」，不在野保法管制之列，不應受野保法約束、處刑；法官聽進此一說詞，竟然豁免藝品店刑責。判決出來，台灣從事野生動物貿易者大受鼓舞。

野生大象急速減少、瀕臨絕滅，關鍵原因正為取象牙屠殺大象，儘管盜獵者在非洲屠殺大象仍然猖獗，但國際上禁止象牙貿易的聲浪越發升高。台灣這起開象牙買賣後門的行徑，不意外引起矚目，不只野生動物保護界群起聲討，文明社會更是斥責；畢竟大象族群從上世紀初超過百萬隻，現在估計應不到三十萬隻，絕滅已是預期。

正因為絕滅壓力，國際上於一九八九年全面禁止象牙買賣，台灣跟進在一九九四年修正野保法禁止象牙及其製品買賣、陳列，不過野保法修法開了後門，將文化資產保存法所稱的文物剔除，藝品店交易的象牙及其製品只要申報為「古物」，就不受野保法規範，等於開大門准許象牙買賣。

台灣因消費野生動物慘遭國際制裁的不堪經驗太多了！上世紀九十年代因為中醫漢方有犀角退火的記述，市面漢藥店確實也買得到犀角粉，因而遭到國際強烈撻伐，制裁陰影籠罩，迫使政府嚴格禁絕犀牛角交易，禁止犀角入藥，更禁止犀角藝品買賣。

牴觸國際野生動物保育最猖狂的行為莫非日本捕鯨，上世紀中鑑於鯨魚數量驚人降低，國際捕鯨委員會全面禁止商業捕鯨，日本因此暫停商業捕鯨，但一九八六年該委員會同意日本以「科學研究」之名在南極海域有限度恢復捕鯨，今年額度包括鬚鯨在內約是三百五十餘隻。

科學研究嗎？真是騙鬼。捕鯨業者最近在日本重要人潮據點如車站推出「鯨魚製品自動販賣機」，生魚片、串燒、煙燻鯨魚都有，花點小錢就能享用鯨魚製品，業者不避諱的說「要振興日本的食用鯨魚文化」。

台灣准許象牙交易的影響後遺症絕不下於日本食用鯨魚肉，在國際野生動物保護聲浪高張之際，台灣為什麼要背負不文明的臭名？

象牙 鯨魚 日本

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