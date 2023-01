自己做壽司、和菓子！東京3個人氣「DIY料理廚房」

到日本東京旅行之際,能夠嘗試手做在地料理、深度融入當地日常,也是不錯的選擇。東京觀光事務所即推薦3家熱門的「東京料理教室體驗」,包括有捏製握壽司、私宅學作日式家常菜、DIY精緻和菓子,讓旅客可以近距離接觸道地的日本料理,並且了解日本飲食文化。

【築地 築地玉壽司-晴海通店】

江戶前壽司連鎖店「築地玉壽司」創業於1924年,是世界(日本)首創壽司手卷的名店,目前主要展店於築地、銀座、池袋、新宿等區域。在店裡可品嘗職人當日清晨從漁市場批入的漁貨所製成的新鮮握壽司,包括醬醃鮪魚、醬煮星鰻等都是人氣品項。

除了提供壽司料理之外,築地玉壽司晴海通店還提供2種不同課程的握壽司製作體驗。報名者可在壽司職人解說指導下,穿上白色大袍站上壽司吧台上,感受捏製握壽司、壽司手卷的趣味,也可在課程中了解壽司歷史及食用壽司禮儀等,最後並品嚐自己所製作的握壽司。參加者還能獲得紀念照、壽司餐巾、浮世繪杯墊等不同伴手禮。目前體驗課程為預約制,僅於週一至週六的特定時段實施,全程以日語來進行解說。

【新宿 Mayuko’s Little Kitchen】

Mayuko’s Little Kitchen主理人岡田真由子的好手藝,源自擔任專業料理教師的母親。憑藉著熱心且淺顯易懂的教學方式,教室創設7年來榮獲知名旅遊評論網站Tripadviser評選為訪日旅客心中的全國第一料理教室,並連續6年獲頒「優等證書 (Certificate of Excellence)」。

Mayuko’s Little Kitchen坐落於新宿御苑旁的住宅區一隅,傳授的食譜大多來自於祖母與母親,是一般日本家庭的日常菜餚,料理課程為小班制,每班的上課人數大約6位,採英文教學。旅客可以在日式廚房中學習日式高湯、醋飯、壽司卷、日式煎餃、拉麵等日本料理的做法。岡田真由子除了教授烹飪方式,也同時教導日本食材的特徵與日本餐飲文化。

【目黑 The Suyari Table】

擁有和菓子藝術講師、豆沙餡裱花講師等多種專業資格的須鑓美幸,旅居海外多年,為英語料理教室「The Suyari Table」的主理人。因興趣使然,須鑓美幸從小學便開始製作甜點且不斷精進,並於2014年在自家開設料理教室。料理教室主要是針對海外旅客提供和菓子製作體驗課程,在和菓子製作當中,可以學習製作花卉形狀的和菓子、草莓大福、麻糬糰子等精緻甜品;也有專門為想要考取和菓子講師資格的學員提供進階講座課程。 Mayuko’s Little Kitchen榮獲Tripadviser的肯定,連續6年獲頒優等證書。圖/Mayuko’s Little Kitchen提供 Mayuko’s Little Kitchen主理人岡田真由子,透過淺顯易懂的教學讓旅客學習日本家常料理。圖/Mayuko’s Little Kitchen提供 旅客能化身壽司師傅體驗握壽司製作,並享用自己製作的壽司。圖/株式會社玉壽司提供 The Suyari Table提供一日和菓子製作體驗,還專門為想要考取和菓子講師資格的學員提供進階講座課程。圖/The Suyari Table提供 在壽司職人引領之下,旅客能夠學習製作江戶前壽司的基本技巧,並習得壽司歷史、禮儀。圖/株式會社玉壽司提供

商品推薦