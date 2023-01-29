環球購物中心春節湧人潮 服飾、餐飲業績大增30%
史上最長春節連假，隨著疫情趨緩，返鄉、出遊人潮大爆發，Global Mall環球購物中心全台八店春節期間不間斷湧現人潮，帶動春節期間整體業績對比去年春節同期成長超過25%。
環球表示，初一起近2000個福袋熱賣，銷售速度更甚以往，凌晨3點即就有民眾開始排福袋，加上春節期間推出的消費滿額贈點數、享現金回饋以及超值優惠7折起，春節業績大爆發，其中又以親子同樂、出遊商機大發酵，從適合出遊的休閒運動、保暖服飾，甚至行李箱更熱賣到接近缺貨。
環球指出，全家同樂的3C家電包括手機、遊戲機及餐飲美食業績成長最為顯著達30%，而餐飲從春節連假初期的6~8人全家聚餐，到後期以小家庭或親友團聚4人餐皆熱銷，餐廳餐期訂位皆滿，排滿等候人潮，同時因應全家同樂，適合親子體驗的手作活動、親子樂園、影城也是滿滿人潮。
環球也說，今年春節長加上氣溫驟降，許多家庭除安排小旅行，不想塞車人擠人也規劃一日走春行程，因此出現商場買氣北南齊熱、人潮沿軌道大爆發兩現象，新北中和店、屏東店人潮不斷，每天一開館即湧逛街購物人潮，春節期間業績天天呈雙位數成長，其中適合全家的休閒、保暖服飾及餐飲美食業績表現皆亮眼。
此外，環球也說，人潮還沿著軌道大爆發成長，今年不同於過往人潮集中於春節初期及收假前，六大車站店業績成長超過40%，板橋車站、南港車站、新左營車站因出遊人潮不間斷促動業績大幅成長，尤以餐飲、伴手禮最為明顯；而機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19也因走春出遊帶動人潮、業績增長，以親子體驗活動、餐飲鍋物及保暖服飾成長最顯著。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言