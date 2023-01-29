環球購物中心春節湧人潮 服飾、餐飲業績大增30%

史上最長春節連假，隨著疫情趨緩，返鄉、出遊人潮大爆發，Global Mall環球購物中心全台八店春節期間不間斷湧現人潮，帶動春節期間整體業績對比去年春節同期成長超過25%。

環球表示，初一起近2000個福袋熱賣，銷售速度更甚以往，凌晨3點即就有民眾開始排福袋，加上春節期間推出的消費滿額贈點數、享現金回饋以及超值優惠7折起，春節業績大爆發，其中又以親子同樂、出遊商機大發酵，從適合出遊的休閒運動、保暖服飾，甚至行李箱更熱賣到接近缺貨。

環球指出，全家同樂的3C家電包括手機、遊戲機及餐飲美食業績成長最為顯著達30%，而餐飲從春節連假初期的6~8人全家聚餐，到後期以小家庭或親友團聚4人餐皆熱銷，餐廳餐期訂位皆滿，排滿等候人潮，同時因應全家同樂，適合親子體驗的手作活動、親子樂園、影城也是滿滿人潮。

環球也說，今年春節長加上氣溫驟降，許多家庭除安排小旅行，不想塞車人擠人也規劃一日走春行程，因此出現商場買氣北南齊熱、人潮沿軌道大爆發兩現象，新北中和店、屏東店人潮不斷，每天一開館即湧逛街購物人潮，春節期間業績天天呈雙位數成長，其中適合全家的休閒、保暖服飾及餐飲美食業績表現皆亮眼。

此外，環球也說，人潮還沿著軌道大爆發成長，今年不同於過往人潮集中於春節初期及收假前，六大車站店業績成長超過40%，板橋車站、南港車站、新左營車站因出遊人潮不間斷促動業績大幅成長，尤以餐飲、伴手禮最為明顯；而機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19也因走春出遊帶動人潮、業績增長，以親子體驗活動、餐飲鍋物及保暖服飾成長最顯著。

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