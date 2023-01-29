系統也不想開工！foodpanda初八搶666紅包大當機 平台：異常已排除

看準年假訂餐需求，foodpanda從除夕到初八每天祭出美食外送、生鮮雜貨各1組限定優惠碼，最高有機會獲得666元大紅包，今天收假日更湧現報復性訂餐熱潮，一度造成系統當機，讓用戶湧入粉專抱怨「只是想吃飯！！！！！！」、「到底給不給用」。

今天連假最後一天fooodpanda推出一日限定優惠碼，訂購美食外送輸入「明天要幹嘛」滿333元折111元；生鮮雜貨輸入「上班」滿1,555元折555元，加碼推薦親戚使用foodpanda，再送親戚500元大紅包，數量有限，手刀開搶。

但活動早上11點開跑卻出現當機狀況，許多用戶表示「根本還沒使用，才剛要下單卻顯示已使用，客服只會跳針」、「到底要怎麼買…持續錯誤中

想吃個午餐好難」。但也有許多不死心的民眾持續嘗試下單，大概半小時後系統恢復正常。成功下單的幸運用戶表示，「滑了半小時，終於訂到，還意外搶到333折111」、「成功搶到$111，餐點也拿到了，但等了半小時以上餐點才到」。

針對稍早出現的異常狀況，foodpanda表示：「稍早因為訂單量龐大出現短暫異常，目前已經排除並可正常結帳。」 foodpanda春節強檔活動，限時打開foodpanda App就有機會獲得666元大紅包，一度造成當機。圖／foodpanda提供

商品推薦