快訊

春節收假疫情較上周增4成！ 本土+2萬7105例 245例境外、22死

系統也不想開工！foodpanda初八搶666紅包大當機

影／最後身影曝光！左營女凶嫌殺死室友畏罪墜樓前和管理員話別

系統也不想開工！foodpanda初八搶666紅包大當機 平台：異常已排除

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
連假最後一天fooodpanda推出一日限定優惠碼，訂購美食外送輸入「明天要幹嘛」滿333元折111元；生鮮雜貨輸入「上班」滿1,555元折555元。圖／foodpanda提供
連假最後一天fooodpanda推出一日限定優惠碼，訂購美食外送輸入「明天要幹嘛」滿333元折111元；生鮮雜貨輸入「上班」滿1,555元折555元。圖／foodpanda提供

看準年假訂餐需求，foodpanda從除夕到初八每天祭出美食外送、生鮮雜貨各1組限定優惠碼，最高有機會獲得666元大紅包，今天收假日更湧現報復性訂餐熱潮，一度造成系統當機，讓用戶湧入粉專抱怨「只是想吃飯！！！！！！」、「到底給不給用」。

今天連假最後一天fooodpanda推出一日限定優惠碼，訂購美食外送輸入「明天要幹嘛」滿333元折111元；生鮮雜貨輸入「上班」滿1,555元折555元，加碼推薦親戚使用foodpanda，再送親戚500元大紅包，數量有限，手刀開搶。

但活動早上11點開跑卻出現當機狀況，許多用戶表示「根本還沒使用，才剛要下單卻顯示已使用，客服只會跳針」、「到底要怎麼買…持續錯誤中

想吃個午餐好難」。但也有許多不死心的民眾持續嘗試下單，大概半小時後系統恢復正常。成功下單的幸運用戶表示，「滑了半小時，終於訂到，還意外搶到333折111」、「成功搶到$111，餐點也拿到了，但等了半小時以上餐點才到」。

針對稍早出現的異常狀況，foodpanda表示：「稍早因為訂單量龐大出現短暫異常，目前已經排除並可正常結帳。」

foodpanda春節強檔活動，限時打開foodpanda App就有機會獲得666元大紅包，一度造成當機。圖／foodpanda提供
foodpanda春節強檔活動，限時打開foodpanda App就有機會獲得666元大紅包，一度造成當機。圖／foodpanda提供

foodpanda 外送 春節

延伸閱讀

十億身價王宥忻新年傳統公開！晚輩跪拜領紅包 連草泥馬都要遵守

房客退房時各包3千元紅包給民宿員工 房主直呼：好暖心

包600元紅包給朋友3小孩！友嫌少「你好意思耶」 他1招神反擊

女嫌男友紅包只給2000「太少了」 網砲轟：有什麼好包的

相關新聞

系統也不想開工！foodpanda初八搶666紅包大當機 平台：異常已排除

看準年假訂餐需求，foodpanda從除夕到初八每天祭出美食外送、生鮮雜貨各1組限定優惠碼，最高有機會獲得666元大紅包...

晶華「壽喜燒、龍蝦鍋」限時買一送一！栢麗廳1人999

新春連假進入尾聲，上班族也將重新回歸辦公室。為了幫民眾加油打氣，台北晶華酒店自即日起至1月31日中午12點期間，推出「開...

史上最長連假助攻 大江春節業績年增6成

史上最長春節連假接近尾聲，百貨零售業者紛紛衝出佳績，大江購物中心整體表現亮眼，在年節購物、餐飲及電影院人潮加持之下，春節...

GUCCI公布新創意總監Sabato De Sarno 9月女裝周見真章

繼去年11月與前任創意總監Alessandro Michele「分手」後，古馳（GUCCI）與開雲集團（Kering G...

GUCCI Valigeria旅行專門店新誕生 全世界首現花都巴黎

國境開放之際，全世界的旅行觀光產業再度增溫，義大利精品品牌古馳（GUCCI）便於去年12月底在花都巴黎開設了全世界首間的...

就是愛炫白？雅典DIVER X鏤空腕表 大秀北國凜冽

正是因為台灣冬日不易下雪，讓人對北國的凜冽多了幾分憧憬想望。鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）推出新款Diver...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。