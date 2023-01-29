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晶華「壽喜燒、龍蝦鍋」限時買一送一！栢麗廳1人999

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
龍蝦海陸涮涮鍋套餐，每套原價2,880元，享買1送1優惠。圖／晶華提供
龍蝦海陸涮涮鍋套餐，每套原價2,880元，享買1送1優惠。圖／晶華提供

新春連假進入尾聲，上班族也將重新回歸辦公室。為了幫民眾加油打氣，台北晶華酒店自即日起至1月31日中午12點期間，推出「開工買1送1」優惠，包括五星獨饗餐、重磅雙饗壽喜燒套餐、龍蝦海陸涮涮鍋套餐等餐點，以及指定住房專案均享優惠，另外人氣自助餐「栢麗廳」還有「每人999元」的限時晚晚餐優惠，陪伴民眾迎接兔年。

晶華本次推出的「鴻兔大展！開工日買1送1」優惠方案中，提供4款「五星獨饗餐」，包含有剝皮辣椒、紅燒牛腩、美國牛小排佐黑胡椒醬筆管麵、奶油白醬通心粉搭配香煎鮭魚等中西餐點，每套原售價280～350元，買1送1後，平均每道140元起。

同步享買1送1的「重磅雙饗壽喜燒套餐」，提供半公斤的頂級美國肩胛牛肉、半公斤的丹麥梅花豬，再搭配季節時蔬皿、讚岐烏龍麵，還有特製壽喜燒醬汁，每套2,580元，優惠後平均一套1,290元。另款「龍蝦海陸涮涮鍋套餐」則是提供以利尻昆布調製成的柴魚高湯，搭配半公斤頂級美國肩胛牛肉，以及整隻的西非龍蝦，一次享受海陸雙重滋味，每套原價2,880元，買1送1後每套平均1,440元。

針對喜愛吃到飽的民眾，即日起至2月23日期間的週一到週四、晚間8點以後至「栢麗廳」用餐，可享每人999元限定優惠價。另外住房部分還有「精緻客房每晚3,980元」，「雲天露臺客房9,980元享買1送1」等不同優惠，為消費者延續假期的享受。

「香煎鮭魚奶油白醬通心粉」原價350元，享買1送1。圖／晶華提供
「香煎鮭魚奶油白醬通心粉」原價350元，享買1送1。圖／晶華提供
栢麗廳推出晚晚餐優惠，限時每人999元。圖／晶華提供
栢麗廳推出晚晚餐優惠，限時每人999元。圖／晶華提供
黑胡椒牛小排筆管麵，買1送1優惠價350元。圖／晶華提供
黑胡椒牛小排筆管麵，買1送1優惠價350元。圖／晶華提供
晶華「重磅雙饗壽喜燒套餐」享買1送1優惠，兩套優惠價2,580元。圖／晶華提供
晶華「重磅雙饗壽喜燒套餐」享買1送1優惠，兩套優惠價2,580元。圖／晶華提供

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