史上最長連假助攻 大江春節業績年增6成
史上最長春節連假接近尾聲，百貨零售業者紛紛衝出佳績，大江購物中心整體表現亮眼，在年節購物、餐飲及電影院人潮加持之下，春節檔期業績較去年同期成長超過60%，戶外用品拜天氣之賜成長大於100%，樂觀看待今年市場整體買氣，加上政府普發6000元有望，年度業績挑戰60億元。
一掃連續二年的疫情陰霾，大江購物中心表示，國境解封已三個多月，但受全球物價通膨、人力短缺等因素導致出國旅遊成本增加，加上國人來不及趕在農曆年前規劃出國，所以大多數民眾寧願選擇年後再出國，致使很多人留在國內過節，今年很特別是早期過年時的商場人潮呈現「中南部熱、北部冷」，不過今年大年初一連台北信義計劃區百貨一反往常人潮滿滿，所以今年春節全台購物商場的業績都將會大幅成長。
大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，購物商場整體買氣明顯回歸，今年春節檔期館內各業種都皆成長五到六成，成長動能主要來自女裝、各類服飾、餐飲等業種，由於連假氣候屬低溫寒冷，因此帶動厚重衣物、靴類及禦寒家電的銷售量，戶外業種成長超過100%。
楊若琳指出，由於大年初二氣溫驟降，讓民眾打消外出行程改往商場跑，連假期間大批車潮、人潮不斷湧入，所以大約開店後一小時即進行周邊交通管制，白天車流量最長回堵約一公里。業績神助攻之一的「SBC星橋國際影城」，春節期間放映的灌籃高手、阿凡達2、想見你等熱門強片更是場場爆滿，可見春節檔期消費力明顯回升。
經濟部日前表示，百貨零售業擺脫疫情陰霾，預期在耶誕、跨年等節慶消費商機及邊境開放帶動下，全年營業額將再創新高。因此大江購物中心也說，對市場景氣將保持樂觀的態度，接下來將推出西洋情人節促銷優惠，加上政府日前宣布全民普發6000元也已定案，將全力衝刺年度業績目標60億元。
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