亞洲車神陳雙全幫珍稀義大利古董摩托車裝「點滴」驗車
桃園市有「亞洲車神」封號的陳雙全珍藏一輛出廠28年的義大利125c.c.「紅玫瑰」摩托車，雖然早已不騎當成古董保存，但是每年還是接到環保局驗車通知，不驗就被依違反空汙法罰500元，車子因為油箱被汽油腐蝕找不到原廠套件，必須「吊點滴」驗車，讓他困擾也覺得不合理。
陳雙全這輛「古董」摩托車車牌為GP8-888，行車執照顯示1995年1月出廠，廠牌型式APRILIA READ ROSE125，發照日期民國89年12月26日，補換照日期97年2月27日，有效日期97年12月26日，他表示該車已經停產，全世界也應沒剩幾輛，能完整保存、里程數僅508公里的更稀少，很可能就剩他這輛。
陳雙全說，這輛摩托車還保有完整的隨車工具，125cc的摩托車能做到這麼大相當稀少，最棒的是車子有RC氣閥，類似turbo的作用，義大利早年就有這項技術，是台灣比不上的地方。
「紅玫瑰」摩托車放了一段時間沒騎，沒想到汽油竟然會腐蝕油箱，他到處找零件，但是市面上已買不到原廠油箱，他的車子放在家裡沒騎卻收到環保局驗車通知，沒去驗車就被依違反空汙法罰500元，他也繳了罰款和申訴，但申訴被駁回。他納悶車子明明就沒騎，碼表好幾年都停在508公里的里程，沒上路也沒排煙，環保局卻要他驗車，不驗車就依照違反空汙法罰款。
結果罰款繳了又來通知要驗車，沒驗車就要罰，陳雙全認為這樣子豈不是惡性循環，環保局大可派人來看他的車根本就沒騎，他當成古董車放在家珍藏，為什麼還要驗車？
陳雙全說，環保局人員告訴他如果不驗車，可以辦理繳銷牌照，「開玩笑，當初花了多少心血才辦到這張機GO8-888的車牌，怎麼可以繳銷」。
陳雙全最後還是去驗車，而且是吊著「點滴」驗車，因為油箱已經鏽蝕，他用一個容器裝汽油另外接管發動摩托車驗車，看起來就像吊點滴一樣，「亞洲車神帶著吊點滴的摩托車驗車」，陳雙全自嘲這也是一個奇景，實在很諷刺。驗車的時候老闆也很驚訝，這麼老的車子竟完全符合空汙法排放標準。
陳雙全認為，他親身經歷的情況可以給政府參考，是不是要檢討修正相關的法規，讓古董車能夠被好好的珍藏保存。
陳雙全介紹這輛他心目中的古董車，指出車子有很多特色，包括早年出場就是電子按鈕發動，且有安全開關。另外，啟動的時候轉數不到1000迴轉，空檔的情況下輕易就可以加到1萬1000、2000迴轉；車迴轉數達到7000的時候，RC氣閥就會打開，讓125cc能夠有400cc的力道，就是靠這個RC氣閥，不但稀有，也是義大利摩托車工業技術厲害的地方，台灣做不出來卻要淘汰這種車輛相當不合理。
這輛車除了油箱因為汽油的緣故被腐蝕，其他地方並沒有生鏽，用布擦一擦就亮晶晶。陳雙全說，當初會賣這輛車是因為摩托車界知名賽道好手比亞基騎APRIL IA的車拿下GP大賽冠軍，雖然騎的不是紅玫瑰但是屬於同系列的引擎，到時政府還沒有開放大CC數摩托車進口，他於是訂了這輛125cc的紅玫瑰嬉皮款，花了約20萬元買車，GP8-888車牌也等好一段時間才排到，因此格外珍惜這輛車。
不少人希望陳雙全能割愛賣車，但是陳雙全沒有賣，而是在去年把車送給他的徒弟，因為他知道徒弟也是愛車成癡，一年驗車一次的事情也就交給徒弟了。
環保局表示，現行法規只要車牌沒註銷，就須每年驗車，監理單位認為可以辦理停駛，把車牌繳回監理站保留期限一年，一年快到時辦理復駛領回車牌去驗車，驗完以後再辦停駛繳回車牌。
陳雙全認為這些對於珍藏古董車的人而言，都不是辦法，車牌繳回去就沒有珍藏的意義了；更不合理的是明明就沒騎的摩托車，每年還是要驗車，他願意配合驗車甚至繳罰款，但是這種規定真的不合理，去年底在臉書敘述愛車和評論時，不少網友留言表示支持。
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