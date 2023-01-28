亞洲車神陳雙全幫珍稀義大利古董摩托車裝「點滴」驗車

桃園市有「亞洲車神」封號的陳雙全珍藏一輛出廠28年的義大利125c.c.「紅玫瑰」摩托車，雖然早已不騎當成古董保存，但是每年還是接到環保局驗車通知，不驗就被依違反空汙法罰500元，車子因為油箱被汽油腐蝕找不到原廠套件，必須「吊點滴」驗車，讓他困擾也覺得不合理。

陳雙全這輛「古董」摩托車車牌為GP8-888，行車執照顯示1995年1月出廠，廠牌型式APRILIA READ ROSE125，發照日期民國89年12月26日，補換照日期97年2月27日，有效日期97年12月26日，他表示該車已經停產，全世界也應沒剩幾輛，能完整保存、里程數僅508公里的更稀少，很可能就剩他這輛。

陳雙全說，這輛摩托車還保有完整的隨車工具，125cc的摩托車能做到這麼大相當稀少，最棒的是車子有RC氣閥，類似turbo的作用，義大利早年就有這項技術，是台灣比不上的地方。

「紅玫瑰」摩托車放了一段時間沒騎，沒想到汽油竟然會腐蝕油箱，他到處找零件，但是市面上已買不到原廠油箱，他的車子放在家裡沒騎卻收到環保局驗車通知，沒去驗車就被依違反空汙法罰500元，他也繳了罰款和申訴，但申訴被駁回。他納悶車子明明就沒騎，碼表好幾年都停在508公里的里程，沒上路也沒排煙，環保局卻要他驗車，不驗車就依照違反空汙法罰款。

結果罰款繳了又來通知要驗車，沒驗車就要罰，陳雙全認為這樣子豈不是惡性循環，環保局大可派人來看他的車根本就沒騎，他當成古董車放在家珍藏，為什麼還要驗車？

陳雙全說，環保局人員告訴他如果不驗車，可以辦理繳銷牌照，「開玩笑，當初花了多少心血才辦到這張機GO8-888的車牌，怎麼可以繳銷」。

陳雙全最後還是去驗車，而且是吊著「點滴」驗車，因為油箱已經鏽蝕，他用一個容器裝汽油另外接管發動摩托車驗車，看起來就像吊點滴一樣，「亞洲車神帶著吊點滴的摩托車驗車」，陳雙全自嘲這也是一個奇景，實在很諷刺。驗車的時候老闆也很驚訝，這麼老的車子竟完全符合空汙法排放標準。

陳雙全認為，他親身經歷的情況可以給政府參考，是不是要檢討修正相關的法規，讓古董車能夠被好好的珍藏保存。

陳雙全介紹這輛他心目中的古董車，指出車子有很多特色，包括早年出場就是電子按鈕發動，且有安全開關。另外，啟動的時候轉數不到1000迴轉，空檔的情況下輕易就可以加到1萬1000、2000迴轉；車迴轉數達到7000的時候，RC氣閥就會打開，讓125cc能夠有400cc的力道，就是靠這個RC氣閥，不但稀有，也是義大利摩托車工業技術厲害的地方，台灣做不出來卻要淘汰這種車輛相當不合理。

這輛車除了油箱因為汽油的緣故被腐蝕，其他地方並沒有生鏽，用布擦一擦就亮晶晶。陳雙全說，當初會賣這輛車是因為摩托車界知名賽道好手比亞基騎APRIL IA的車拿下GP大賽冠軍，雖然騎的不是紅玫瑰但是屬於同系列的引擎，到時政府還沒有開放大CC數摩托車進口，他於是訂了這輛125cc的紅玫瑰嬉皮款，花了約20萬元買車，GP8-888車牌也等好一段時間才排到，因此格外珍惜這輛車。

不少人希望陳雙全能割愛賣車，但是陳雙全沒有賣，而是在去年把車送給他的徒弟，因為他知道徒弟也是愛車成癡，一年驗車一次的事情也就交給徒弟了。

環保局表示，現行法規只要車牌沒註銷，就須每年驗車，監理單位認為可以辦理停駛，把車牌繳回監理站保留期限一年，一年快到時辦理復駛領回車牌去驗車，驗完以後再辦停駛繳回車牌。

陳雙全認為這些對於珍藏古董車的人而言，都不是辦法，車牌繳回去就沒有珍藏的意義了；更不合理的是明明就沒騎的摩托車，每年還是要驗車，他願意配合驗車甚至繳罰款，但是這種規定真的不合理，去年底在臉書敘述愛車和評論時，不少網友留言表示支持。 陳雙全雖然已經退休，但仍保有多項技術摩托車創舉和紀錄。圖／陳雙全臉書 紅玫瑰摩托車在空檔的時候輕鬆加油，可以快速達到1萬1000轉。圖／陳雙全提供 陳雙全的紅玫瑰摩托車保有完整的原廠隨車工具。圖／陳雙全提供 陳雙全珍藏的紅玫瑰摩托車行車執照記載車輛進口的年份與品牌款式。圖／陳雙全提供 陳雙全的紅玫瑰摩托車珍藏28年只跑508公里。圖／陳雙全提供 陳雙全當初買紅玫瑰摩托車也花了不少時間，才等到這張車牌，GP和世界賽道大賽的名字一樣，也讓他更珍惜這輛車。圖／陳雙全提供 摩托車剛發動的時候保持在1000轉以下。圖／陳雙全提供 陳雙全的紅玫瑰有RC氣閥類似車輛的Turbo。圖／陳雙全提供 紅玫瑰摩托車裝有安全開關，打開後才能點火啟動。圖／陳雙全提供

商品推薦