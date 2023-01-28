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GUCCI公布新創意總監Sabato De Sarno 9月女裝周見真章

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI在告別前任創意總監後，23春夏男裝展現出迥異風格，以及追求改變的企圖心。圖 / GUCCI提供
GUCCI在告別前任創意總監後，23春夏男裝展現出迥異風格，以及追求改變的企圖心。圖 / GUCCI提供

繼去年11月與前任創意總監Alessandro Michele「分手」後，古馳（GUCCI）與開雲集團（Kering Group）宣布，將延攬Sabato De Sarno成為品牌新任創意總監（Creative Director）一職。

身為全世界最大規模、最具吸「金」力的義大利精品品牌，古馳選聘了Sabato De Sarno自有其合理邏輯，出身義大利那不勒斯的Sabato De Sarno，先天就與古馳擁有同樣的血脈、三觀，他並曾歷任Prada、Dolce & Gabbana，以及擔任Valentino的男裝與女裝設計，經驗豐富。

GUCCI已於先前在官方IG中貼文中表示，Sabato De Sarno同時負責GUCCI的女裝、男裝、皮具、配飾和生活風格等全系列，品牌總裁兼執行長Marco Bizzarri表示：「我很高興Sabato將加入GUCCI擔任品牌的新創意總監...我深信透過Sabato對GUCCI歷史的深刻理解和欣賞，他將以獨特的眼光帶領我們的創意團隊，幫助譜寫激動人心的新篇章。」

由於2023年1月的米蘭男裝周已然結束，據了解De Sarno將在2023年9月在米蘭女裝時裝周上展示其首次時裝發表。

由於1月的米蘭男裝周已然結束，新任創意總監Sabato De Sarno的首個系列，將在今年9月米蘭時裝周初次登場。圖 / GUCCI提供
由於1月的米蘭男裝周已然結束，新任創意總監Sabato De Sarno的首個系列，將在今年9月米蘭時裝周初次登場。圖 / GUCCI提供
古馳與開雲集團一同宣布，將延攬Sabato De Sarno成為品牌新任創意總監（Creative Director）一職。圖／摘自 IG
古馳與開雲集團一同宣布，將延攬Sabato De Sarno成為品牌新任創意總監（Creative Director）一職。圖／摘自 IG

品牌 義大利

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