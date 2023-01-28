GUCCI Valigeria旅行專門店新誕生 全世界首現花都巴黎

國境開放之際，全世界的旅行觀光產業再度增溫，義大利精品品牌古馳（GUCCI）便於去年12月底在花都巴黎開設了全世界首間的GUCCI Valigeria「旅行世界專門店」，除完整展示旅行世界系列的軟硬箱包，更有品牌工匠嫻熟於金屬、皮革與帆布的深邃手工藝底蘊。

在網路如斯發達的年代，一張照片、一段影片已然可以引人在心神上抵達遠方，然而人們對旅行樂此不疲正因為旅行從來不是為了抵達、是為了體驗，也讓人們對同個目的地、一個偉大的城市例如羅馬、京都、倫敦或巴黎，樂此不疲；而既然旅行的目的並非抵達，旅行中的行李包箱更非純然的收納物品，而是個人風格的鮮明剖面。像是女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）便曾以雙排扣西裝搭配牛仔褲、GUCCI手提旅行包，輕巧、甜美而自信，鹿晗則曾以復古風格的造型搭配GUCCI GG帆布印花手提包，讓人發現一趟三天兩夜小旅行也可以隨時化身秀場星光大道，時髦優雅。同時一旦旅行結束，一個個或圓或方的硬殼行李箱包，只要簡單的堆疊，就能在家中自成一方風景，妙用無窮。

事實上，GUCCI創辦人Guccio Gucci先生曾在倫敦的The Savoy飯店擔任門僮，形形色色的旅人帶給他文化、創意上的靈感，最終讓他於1921年返回佛羅倫斯創立了手工行李箱工作室，寫下一趟名為GUCCI的偉大旅行起點。去年10月，GUCCI先推出了GUCCI Valigeria「旅行世界」形象廣告，像是為專門店的開設悄悄暖身。在六組形象廣告中，Ryan Gosling使用了大量的GUCCI Savoy行李箱（袋），場景更穿梭在飯店內、海灘邊、駕駛座上，似展現了關於旅行與探索的奇思妙想。

而回到2023的現在，位於凡登廣場和杜樂麗花園間的GUCCI Valigeria「旅行世界專門店」不僅擁有黃金地段，更是一趟穿梭在懷舊與未來的七星級豪華列車。兩層樓的空間佔地2,900平方公尺、換算約為877坪。其室內設計靈感來自美好年代（Belle Époque）中的奢華旅行，這解釋了深色的胡桃木色傢俱與中性色調的帆布，形成鮮明又復古的火車車廂空間設計風格，讓人踏入店內的瞬間，似乎就開啟了一段魔幻、懷舊的蒸汽旅程。搭配鉚釘的螺旋柱子則以雕刻獅頭當成點綴、呼應品牌的經典元素，內嵌的天花板搭配間接式光源，讓空間內的感受放鬆、心頭暖暖。

店中並將陳列Valigeria系列的精選包箱商品，範圍涵蓋了托特包、背包、旅行包、化妝箱、帽子盒、旅行箱和行李箱，並將Monogram、雙G扣環、Web條紋與大型GG設計融入設計。更有甚者，此處還展示了品牌與義大利精品行李箱品牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）的聯名硬箱，也是GUCCI極罕見以鋁合金打造的硬殼行李箱。三款行李箱全數皆以鋁合金為本體，並皆附有帆布或皮革的提把、GG Logo行李吊牌，一款使用了深咖啡色的GG帆布飾面、一款為淺咖啡色GG帆布，第三款則附有超大的GUCCI經典綠紅綠飾帶，據了解此系列也將引進台灣，唯目前仍正於法規審核階段，最遲則約第二季上市。 金屬與皮革、柔軟與剛硬，正是GUCCI包箱工藝的兩大元素。圖／GUCCI提供 位於凡登廣場和杜樂麗花園間的GUCCI Valigeria「旅行世界專門店」，已然成為巴黎花都的最新購物名勝。圖／GUCCI提供 經典的GG Logo在不同色彩設計下，煥發了嶄新的時髦能量。圖／GUCCI提供 硬殼的行李箱除了是旅行中的可靠同行、更將成為家居空間中的裝飾藝品。圖／GUCCI提供 鹿晗曾穿戴復古、手提GUCCI行李包，展現懷舊與當代的巧妙結合。圖／GUCCI提供 從扣環、皮革、飾片，GUCCI包款不僅攸關風格，更展現了義大利工匠的精湛手藝。圖／GUCCI提供 GUCCI於巴黎推出全球首家「旅行世界專門店」，完整展現出來自義大利的箱包工藝與生活風格。圖／GUCCI提供 女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）曾以雙排扣西裝搭配牛仔褲與GUCCI手提旅行包，完美示範旅行中的風格穿搭。圖／GUCCI提供 男星Ryan Gosling去年便曾為GUCCI拍攝廣告形象視覺，展現出旅行的奇趣況味。圖／GUCCI提供 泰國人氣女星Davika hoorne也曾在機場時尚中使用了GUCCI的拖曳式包箱。圖／GUCCI提供

商品推薦