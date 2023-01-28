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就是愛炫白？雅典DIVER X鏤空腕表 大秀北國凜冽

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
強烈的X造型夾板，為鏤空機芯賦予了鮮明的造型之美。圖／Ulysse Nardin提供
強烈的X造型夾板，為鏤空機芯賦予了鮮明的造型之美。圖／Ulysse Nardin提供

正是因為台灣冬日不易下雪，讓人對北國的凜冽多了幾分憧憬想望。鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）推出新款Diver X鏤空腕表炫白款，以鏤空機芯搭配白色視覺，散發出鮮明的科技感與工業風格。

一如專業登山8000公尺大山的陡峭嚴峻，表款使用了UN-372鏤空機芯同樣展現了如凜冬般的強烈存在：鏤空的「X」造型夾板下，將超大矽製振盪器、矽製擒縱機構與擺輪一覽無遺。同時在銀白雙色系中，再融入了藍鋼指針、或機芯背面的藍色UN船錨Logo等藍色點綴，以呼應品牌與海洋的緊密連結。

不受磁力干擾，因而擁有更精準運作性能的矽，最早是由雅典引入當代高級製表產業，展現品牌的前衛視野。而X不僅是系列名稱，更象徵了未知、極限，讓Diver X腕表更賦予了探索與冒險的意念，潛向無限可能。

44毫米的鈦金屬表殼並配備了上層覆有白色橡膠的單向旋轉表圈、白色橡膠表帶與鈦金屬摺疊表釦，200米的防水性能，足以應付多數的戶外地型、並有白色編織表帶可供選擇，訂價80萬6,000元。

由於在表圈、橡膠表帶都運用上白色視覺，讓Diver X鏤空腕表炫白款帶有凜冽的北國聯想。圖／Ulysse Nardin提供
由於在表圈、橡膠表帶都運用上白色視覺，讓Diver X鏤空腕表炫白款帶有凜冽的北國聯想。圖／Ulysse Nardin提供
Diver X鏤空腕表炫白款，鈦金屬、44毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、防水200米，80萬6,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Diver X鏤空腕表炫白款，鈦金屬、44毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、防水200米，80萬6,000元。圖／Ulysse Nardin提供
由於採用高程度鏤空設計，讓UN-372機芯無論正反都能欣賞不同細節的結構設計與工藝。圖／Ulysse Nardin提供
由於採用高程度鏤空設計，讓UN-372機芯無論正反都能欣賞不同細節的結構設計與工藝。圖／Ulysse Nardin提供

品牌 雅典 腕表

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