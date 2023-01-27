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台隆手創館「護膚髮品熱銷榜」遮白髮、懶人保養都在列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
HANDS台隆手創館2022道具類熱銷排行榜TOP2「meekee小嵐－立式吹風機」，售價3,990元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022道具類熱銷排行榜TOP2「meekee小嵐－立式吹風機」，售價3,990元。圖／台隆手創館提供

新春開工就是要有元氣滿滿的好氣色，台隆手創館公布2022年度護膚髮品熱銷排行榜，不論維持漂亮髮型髮色、基礎保養或是每日造型的好幫手，照買就不怕踩雷。

白髮、布丁頭是許多人的困擾，HANDS台隆手創館2022髮品類熱銷排行榜以白髮護髮染為主，隨手補染急救品銷量也不可小覷。TOP1為「AURA光彩護汝髮第二代」，是日本專利白髮專用補色乳，銀離子感光補色、不含刺激成分，早上輕抹即可外出，敏感肌也適用，補色兼護髮，是許多人週年慶期間指定囤貨品項；TOP2「日本利尻昆布染髮護色乳」為回購率超高商品，漸進式為白髮上色；TOP3「Chandelle日本製白髮遮瑕粉餅」是白髮懶人福音，粉餅式設計輕巧時尚，使用天然植物蠟，防水防汗，出門前輕輕按壓即可遮蓋惱人白髮，避免反覆染髮對頭髮的損傷，另一款澎蓬黑潤髮粉也是許多消費者的愛好品，適合遮蓋明顯的髮際線。

在保養方面，保濕依舊是消費者最在乎的重點，All in 1的極簡懶人保養品年年都在熱銷榜單上。HANDS台隆手創館2022護膚類熱銷排行榜TOP1「毛穴撫子日本米精華保濕面膜」採用100%日本國產米製作，大米精華調理肌膚狀態、補充水分，一年四季都適用；TOP2「OZIO蜂王乳凝露」是專為熟齡肌設計的All in one保養品；TOP3「毛穴撫子男子用小蘇打泡洗顏」可作為刮鬍泡使用，清爽的藍桉葉香擺脫汗臭味，富含小蘇打、酵素與膠原蛋白等清潔、保濕潤澤成分。

給力的道具是幫助消費者輕鬆完成清潔保養與造型的好幫手，HANDS台隆手創館2022道具類熱銷排行榜TOP1「Qmini口袋黃金梳」為台灣製造，透過黃金傳導功能喚醒沉睡的頭皮肌膚；TOP2「meekee小嵐－立式吹風機」以獨特的站立式設計解放雙手設計，擄獲一群懶美人的心，具備五段溫度調整、冷熱風交替吹整，搭配負離子能撫平頭髮毛躁；TOP3「NOYL濃密細纖維洗臉刷NYF-800」擁有16萬支柔細毛，溫和洗出高顏值。

HANDS台隆手創館2022護膚類熱銷排行榜TOP1「毛穴撫子日本米精華保濕面膜」，售價250元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022護膚類熱銷排行榜TOP1「毛穴撫子日本米精華保濕面膜」，售價250元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022髮品類熱銷排行榜TOP2「日本利尻昆布染髮護色乳」，售價1,280元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022髮品類熱銷排行榜TOP2「日本利尻昆布染髮護色乳」，售價1,280元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022護膚類熱銷排行榜TOP3「毛穴撫子男子用小蘇打泡洗顏」，售價420元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022護膚類熱銷排行榜TOP3「毛穴撫子男子用小蘇打泡洗顏」，售價420元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022護膚類熱銷排行榜TOP2「OZIO蜂王乳凝露」，售價1,380元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022護膚類熱銷排行榜TOP2「OZIO蜂王乳凝露」，售價1,380元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022髮品類熱銷排行榜TOP3「Chandelle日本製白髮遮瑕粉餅」，售價685元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022髮品類熱銷排行榜TOP3「Chandelle日本製白髮遮瑕粉餅」，售價685元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022髮品類熱銷排行榜TOP1「AURA光彩護汝髮第二代」，售價1,680元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022髮品類熱銷排行榜TOP1「AURA光彩護汝髮第二代」，售價1,680元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022道具類熱銷排行榜TOP1「Qmini口袋黃金梳」，售價650元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022道具類熱銷排行榜TOP1「Qmini口袋黃金梳」，售價650元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022道具類熱銷排行榜TOP3「NOYL濃密細纖維洗臉刷NYF-800」，售價269元。圖／台隆手創館提供
HANDS台隆手創館2022道具類熱銷排行榜TOP3「NOYL濃密細纖維洗臉刷NYF-800」，售價269元。圖／台隆手創館提供

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