連假倒數48小時 義大世界加碼「樂園星光票99元」！
義大世界春節連假最後一個周末加碼回饋，義大遊樂世界1月28日(六)4:30入場、可享星光票99元(原價299元)，當日樂園延長營運至晚上8點。
星光票一票玩到底，除了無限暢玩室內外遊樂設施，還可隨手拍出難得一見「聖托里尼山城」浪漫夜景，體驗微希臘風情，晚間7點20分還有全台唯一「火山夜秀─天神之戰」，以神話故事為題材，搭配火山噴發設計主軸，運用特殊燈光投射、舞台設計，以及外籍舞者精湛的特技演出，在黑夜中營造烈火奔騰的磅礡視覺感。
玩樂園還可以免費搭乘摩天輪，南臺灣最高的義大摩天輪可眺望整個南台灣景致；128種炫麗燈光秀搭配高雄美麗夜景，擁有一個難忘的春節假期。
此外，即日起至2月28日到義大Outlet Mall，憑E卡+全館當日累計消費滿2,222元發票，還有機會抽中HYUNDAI Venue汽車、開運招財黃金及現金禮券兩萬元等好禮；即日起到2/5 UNDER ARMOUR全面3折起，滿5件再7折，消費滿6,600再打85折；2/16前adidas鞋款、服飾、 包包3件75折，5件再65折；義大FILA過年限定加碼單筆消費滿3,300元現抵400，單筆消費滿5,500元現抵800。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言