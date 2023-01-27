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連假倒數48小時 義大世界加碼「樂園星光票99元」！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
晚間7點20分還有全台唯一「火山夜秀─天神之戰」。圖／義大提供
晚間7點20分還有全台唯一「火山夜秀─天神之戰」。圖／義大提供

義大世界春節連假最後一個周末加碼回饋，義大遊樂世界1月28日(六)4:30入場、可享星光票99元(原價299元)，當日樂園延長營運至晚上8點。

星光票一票玩到底，除了無限暢玩室內外遊樂設施，還可隨手拍出難得一見「聖托里尼山城」浪漫夜景，體驗微希臘風情，晚間7點20分還有全台唯一「火山夜秀─天神之戰」，以神話故事為題材，搭配火山噴發設計主軸，運用特殊燈光投射、舞台設計，以及外籍舞者精湛的特技演出，在黑夜中營造烈火奔騰的磅礡視覺感。

玩樂園還可以免費搭乘摩天輪，南臺灣最高的義大摩天輪可眺望整個南台灣景致；128種炫麗燈光秀搭配高雄美麗夜景，擁有一個難忘的春節假期。

此外，即日起至2月28日到義大Outlet Mall，憑E卡+全館當日累計消費滿2,222元發票，還有機會抽中HYUNDAI Venue汽車、開運招財黃金及現金禮券兩萬元等好禮；即日起到2/5 UNDER ARMOUR全面3折起，滿5件再7折，消費滿6,600再打85折；2/16前adidas鞋款、服飾、 包包3件75折，5件再65折；義大FILA過年限定加碼單筆消費滿3,300元現抵400，單筆消費滿5,500元現抵800。

義大遊樂世界1月28日(六)星光票只要99元。圖／義大提供
義大遊樂世界1月28日(六)星光票只要99元。圖／義大提供
義大Outlet Mall同步優惠到2月底。圖／義大提供
義大Outlet Mall同步優惠到2月底。圖／義大提供

義大世界 春節

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