快訊

陳明通請辭 介文汲直言：蔡英文要讓「他」痛不欲生

國圖「春天聊繪本」講座　銀河鐵道之夜編輯來台開講

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國家圖書館「春天一起聊繪本」活動時間表。圖／國圖提供
國家圖書館「春天一起聊繪本」活動時間表。圖／國圖提供

國家圖書館接續年前數位閱讀活動，年後再推出「春天一起聊繪本」系列講座，邀請《生氣的亞瑟》、《米莉的新帽子》國際繪本家喜多村惠來台，以及日本MOE雜誌創始編輯之一松田素子分享宮澤賢治系列與繪本編輯經驗。國圖表示，希望透過活動讓民眾更認識繪本，也有利小學教師進行閱讀課時更有利備課、選讀作品。

國圖表示，該活動與聯經出版事業公司、是路故事有限公司、在地合作社合作，自112年1月29日至2月19日，每周日上午10時至12時於國家圖書館藝文中心3樓國際會議廳辦理，邀請繪本相關各領域之工作者分享經歷與觀點，希藉此活動讓喜愛繪本的讀者共聚精進，也歡迎更多入門讀者參加。

第一場活動將於29日登場，將邀請遠赴德國慕尼黑國際青少年圖書館研究，並從事繪本研究與教學副教授黃惠玲與國內繪本評論人賴嘉綾對談，從書評者觀點出發，分享各自於繪本獎項評審與推廣的經驗。

二月開始5日、12日兩個週日，國圖將邀請國際繪本家喜多村惠分享創作經驗；也邀請日本MOE雜誌創始編輯之一松田素子女士，分享如《銀河鐵道之夜》宮澤賢治系列與繪本編輯經驗。19日最後一場，壓軸邀請國內著名創作者林小杯及圖像創作者吳睿哲，談繪本的設計及繪本的構思與執行。

國家圖書館館長曾淑賢說，特別規劃本次系列講座，除鼓勵大小朋友在寒假期間多閱讀繪本，也歡迎幼兒園及小學老師參加，透過活動對繪本有更多認識，以利在學校進行閱讀課的備課及材料的選讀有更多元的管道。

活動報名連結：https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&p

圖書館 日本 小學

延伸閱讀

《西遊記》兒童繪本妖精袒胸露乳 家長直言色情反被罵大驚小怪

書局買福袋驚喜包開箱驚見「這本」 網笑：根本驚悚包

豪門媳劉伊心曝「浮誇式育兒」　小S聽完傻眼：妳比較心好強

台南市五王附幼校兔生命教育故事 與學伴小可相見歡

相關新聞

整理包／超商「春節開工優惠」咖啡限時特價應援上班族

結束吃飽玩夠的10天春節連假，開工日難免讓人提不起勁，超商紛紛祭出春節開工優惠，以咖啡限時特價應援上班族，為大家加油打氣...

台隆手創館「護膚髮品熱銷榜」遮白髮、懶人保養都在列

新春開工就是要有元氣滿滿的好氣色，台隆手創館公布2022年度護膚髮品熱銷排行榜，不論維持漂亮髮型髮色、基礎保養或是每日造...

連假倒數48小時 義大世界加碼「樂園星光票99元」！

義大世界春節連假最後一個周末加碼回饋，義大遊樂世界1月28日(六)4:30入場、可享星光票99元(原價299元)，當日樂...

露天市集「一番くじ 露天動漫電玩展」1/30開展

國際書展、台北國際電玩展與台北國際動漫展陸續登場，露天市集也將在1月30日開工日推出「一番くじ 露天動漫電玩展」，全月6...

突破天花板！OMEGA超霸Super Racing腕表改寫精準極限

農曆新年還未結束，鐘表品牌歐米茄（OMEGA）火速發表了2023年最新表款：搭配有Spirate™系統與突破性螺旋游絲的...

無聲的咆哮 RICHARD MILLE RM 66陀飛輪 再現搖滾經典

即便是一個簡單的符碼，常凝聚了經過時光洗滌後的人類文明縮影。瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE結合搖滾樂的經典手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。