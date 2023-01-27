國圖「春天聊繪本」講座　銀河鐵道之夜編輯來台開講

國家圖書館接續年前數位閱讀活動，年後再推出「春天一起聊繪本」系列講座，邀請《生氣的亞瑟》、《米莉的新帽子》國際繪本家喜多村惠來台，以及日本MOE雜誌創始編輯之一松田素子分享宮澤賢治系列與繪本編輯經驗。國圖表示，希望透過活動讓民眾更認識繪本，也有利小學教師進行閱讀課時更有利備課、選讀作品。

國圖表示，該活動與聯經出版事業公司、是路故事有限公司、在地合作社合作，自112年1月29日至2月19日，每周日上午10時至12時於國家圖書館藝文中心3樓國際會議廳辦理，邀請繪本相關各領域之工作者分享經歷與觀點，希藉此活動讓喜愛繪本的讀者共聚精進，也歡迎更多入門讀者參加。

第一場活動將於29日登場，將邀請遠赴德國慕尼黑國際青少年圖書館研究，並從事繪本研究與教學副教授黃惠玲與國內繪本評論人賴嘉綾對談，從書評者觀點出發，分享各自於繪本獎項評審與推廣的經驗。

二月開始5日、12日兩個週日，國圖將邀請國際繪本家喜多村惠分享創作經驗；也邀請日本MOE雜誌創始編輯之一松田素子女士，分享如《銀河鐵道之夜》宮澤賢治系列與繪本編輯經驗。19日最後一場，壓軸邀請國內著名創作者林小杯及圖像創作者吳睿哲，談繪本的設計及繪本的構思與執行。

國家圖書館館長曾淑賢說，特別規劃本次系列講座，除鼓勵大小朋友在寒假期間多閱讀繪本，也歡迎幼兒園及小學老師參加，透過活動對繪本有更多認識，以利在學校進行閱讀課的備課及材料的選讀有更多元的管道。

活動報名連結：https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&p

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