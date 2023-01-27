露天市集「一番くじ 露天動漫電玩展」1/30開展

國際書展、台北國際電玩展與台北國際動漫展陸續登場，露天市集也將在1月30日開工日推出「一番くじ 露天動漫電玩展」，全月6張免運券、每週四狂撒折扣碼、百萬折價券天天領，中信ALL ME卡天天8%超高回饋再送440元折扣碼，Pi拍錢包天天享5%回饋，8家銀行最高回饋3,000元。

露天市集遊戲熱搜排行榜中，任天堂Switch第一名是1月20日發售的「聖火降魔錄Engage」，PS5則是2月才發售的預購遊戲「太空戰士16 Final Fantasy XVI」。

露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第一名為PS5「太空戰士16 Final Fantasy XVI」，從去年12月就一直都是搜尋榜冠軍，至今預購超過150件，其中更推出有周邊商品的典藏版，將近10,990元的售價單一賣家也是狂銷近百件，可見遊戲迷非常期待；第二名為任天堂Switch NS「聖火降魔錄Engage」，限定版2,490元，預購破150組；第三名為任天堂Switch NS「薩爾達傳說 王國之淚 曠野之息 續篇」，薩爾達傳說系列去年已是熱銷前五名，今年5月12日才發售的遊戲，現在預購已累積突破1,000組。

第四名至第十名依序為PS4／PS5「人中之龍 維新！極」、PS4／PS5「 惡靈古堡4重製版」、PS4／PS5「航海王 時光旅詩」、任天堂Switch NS「歧路旅人2」、任天堂Switch NS「斯普拉遁3」、PS5「魔咒之地FORSPOKEN」、任天堂Switch NS「Fate/Samurai Remnant 聖杯戰爭 盈月之儀」。 露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第八名為任天堂Switch NS「斯普拉遁3」。圖／露天市集提供 露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第五名為PS4／PS5「 惡靈古堡4重製版」。圖／露天市集提供 露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第六名為PS4／PS5「航海王 時光旅詩」。圖／露天市集提供 露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第二名為任天堂Switch NS「聖火降魔錄Engage」。圖／露天市集提供 露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第七名為任天堂Switch NS「歧路旅人2」。圖／露天市集提供 露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第十名為任天堂Switch NS「Fate/Samurai Remnant 聖杯戰爭 盈月之儀」。圖／露天市集提供 露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第三名為任天堂Switch NS的「薩爾達傳說 王國之淚 曠野之息 續篇」。圖／露天市集提供 露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第九名為PS5「魔咒之地FORSPOKEN」。圖／露天市集提供 露天市集PS、Switch最夯遊戲排行榜TOP10，第四名為PS4／PS5「人中之龍 維新！極」。圖／露天市集提供

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