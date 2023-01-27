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突破天花板！OMEGA超霸Super Racing腕表改寫精準極限

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了精鋼鏈帶，表款將隨附一條黑黃雙色的尼龍NATO表帶，並可自由透過工具替換。圖／OMEGA提供
除了精鋼鏈帶，表款將隨附一條黑黃雙色的尼龍NATO表帶，並可自由透過工具替換。圖／OMEGA提供

農曆新年還未結束，鐘表品牌歐米茄（OMEGA）火速發表了2023年最新表款：搭配有Spirate™系統與突破性螺旋游絲的超霸Super Racing大師天文台計時腕表，不僅達成史無前例、每日誤差0/+2 秒的精準度，更寫下瑞士高級鐘表的全新一頁。

「瑞士天文台認證」（COSC）是當今瑞士鐘表品牌對於品質的共同標準，除了防水、動力儲存、穩定品質以外，每日負4正6秒的誤差，都在瑞士天文台認可的精準範圍內，同時手表表面將有Chronometer的字樣。而隨著人們對精準的定義改寫，歐米茄先是在2015年與瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）合作推出了「大師天文台認證（Master Chronometer Certificate）」，強調在每日0至正5秒的誤差允許值，並追加了對抗震、抗磁性能的要求。

全新的超霸Super Racing大師天文台計時腕表則是以9920自動上鏈計時機芯當成動力來源，它具備了Spirate™系統與正申請專利的螺旋Si14矽游絲，游絲是以矽晶圓製成、並採用DRIE（深反應離子蝕刻）製造，因而讓製表師能以偏心調校裝置、調整游絲連結點的剛性，最終完成每日誤差0/+2 秒、史無前例的精準表現。值得一提的是：機芯擺輪具備四個微調螺絲並搭配四個旋風式支架，不僅呼應9920機芯的打磨風格，游絲尾端再有著象徵OMEGA的希臘字母「Ω」。

表款在外型上延續了超霸（Speedmaster）系列的眾多設計特色，而六角形的蜂巢狀面盤紋理帶來了輕盈的印象，事實上，黑與黃的雙色確實讓人聯想到蜜蜂，同時手表的面盤、指針、刻度都覆以大量的黃黑對比，更有俏皮的黑黃雙色小秒針，與漸層的中置計時大秒針。一如蜜蜂象徵了春日、生機的到來，全新超霸Super Racing腕表也像是輕盈的蜜蜂般，在指針的運作之際，揭露了一個全新的時代已經輕快且輕盈地，像我們直直走來。表款訂價36萬1,000元，將採未限量的常規生產，可逕行洽詢全台OMEGA專賣店。

9920機芯的將裝飾以宛如藤蔓花紋般的日內瓦波紋。圖／OMEGA提供
9920機芯的將裝飾以宛如藤蔓花紋般的日內瓦波紋。圖／OMEGA提供
特製的蜂巢圖案黑色超霸表盒以黃色車縫線裝飾，表盒內並內附第二條回收尼龍表帶與錶帶更換工具。圖／OMEGA提供
特製的蜂巢圖案黑色超霸表盒以黃色車縫線裝飾，表盒內並內附第二條回收尼龍表帶與錶帶更換工具。圖／OMEGA提供
六點鐘方向的日期視窗在官方照片中顯示了10，則是為紀念Aqua Terra 15’000 GAUSS腕表誕生的10周年紀念。圖／OMEGA提供
六點鐘方向的日期視窗在官方照片中顯示了10，則是為紀念Aqua Terra 15’000 GAUSS腕表誕生的10周年紀念。圖／OMEGA提供
機芯擺輪具備四個微調螺絲，游絲尾端再有著象徵OMEGA的希臘字母「Ω」。圖／OMEGA提供
機芯擺輪具備四個微調螺絲，游絲尾端再有著象徵OMEGA的希臘字母「Ω」。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸Super Racing大師天文台計時腕表，精鋼、44.25毫米、自動上鍊機芯、大師天文台認證、時間顯示、日期顯示、第二地時區顯示、計時碼表，36萬1,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸Super Racing大師天文台計時腕表，精鋼、44.25毫米、自動上鍊機芯、大師天文台認證、時間顯示、日期顯示、第二地時區顯示、計時碼表，36萬1,000元。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）的超霸Super Racing大師天文台計時腕表，不僅達成每日誤差0/+2 秒的精準度，更寫下瑞士高級鐘表的全新一頁。圖／OMEGA提供（合成圖）
歐米茄（OMEGA）的超霸Super Racing大師天文台計時腕表，不僅達成每日誤差0/+2 秒的精準度，更寫下瑞士高級鐘表的全新一頁。圖／OMEGA提供（合成圖）

瑞士 蜜蜂 腕表

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