突破天花板！OMEGA超霸Super Racing腕表改寫精準極限
農曆新年還未結束，鐘表品牌歐米茄（OMEGA）火速發表了2023年最新表款：搭配有Spirate™系統與突破性螺旋游絲的超霸Super Racing大師天文台計時腕表，不僅達成史無前例、每日誤差0/+2 秒的精準度，更寫下瑞士高級鐘表的全新一頁。
「瑞士天文台認證」（COSC）是當今瑞士鐘表品牌對於品質的共同標準，除了防水、動力儲存、穩定品質以外，每日負4正6秒的誤差，都在瑞士天文台認可的精準範圍內，同時手表表面將有Chronometer的字樣。而隨著人們對精準的定義改寫，歐米茄先是在2015年與瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）合作推出了「大師天文台認證（Master Chronometer Certificate）」，強調在每日0至正5秒的誤差允許值，並追加了對抗震、抗磁性能的要求。
全新的超霸Super Racing大師天文台計時腕表則是以9920自動上鏈計時機芯當成動力來源，它具備了Spirate™系統與正申請專利的螺旋Si14矽游絲，游絲是以矽晶圓製成、並採用DRIE（深反應離子蝕刻）製造，因而讓製表師能以偏心調校裝置、調整游絲連結點的剛性，最終完成每日誤差0/+2 秒、史無前例的精準表現。值得一提的是：機芯擺輪具備四個微調螺絲並搭配四個旋風式支架，不僅呼應9920機芯的打磨風格，游絲尾端再有著象徵OMEGA的希臘字母「Ω」。
表款在外型上延續了超霸（Speedmaster）系列的眾多設計特色，而六角形的蜂巢狀面盤紋理帶來了輕盈的印象，事實上，黑與黃的雙色確實讓人聯想到蜜蜂，同時手表的面盤、指針、刻度都覆以大量的黃黑對比，更有俏皮的黑黃雙色小秒針，與漸層的中置計時大秒針。一如蜜蜂象徵了春日、生機的到來，全新超霸Super Racing腕表也像是輕盈的蜜蜂般，在指針的運作之際，揭露了一個全新的時代已經輕快且輕盈地，像我們直直走來。表款訂價36萬1,000元，將採未限量的常規生產，可逕行洽詢全台OMEGA專賣店。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言