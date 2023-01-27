整理包／超商「春節開工優惠」咖啡限時特價應援上班族

結束吃飽玩夠的10天春節連假，開工日難免讓人提不起勁，超商紛紛祭出春節開工優惠，以咖啡限時特價應援上班族，為大家加油打氣。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至2月7日推出CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價（以五捨六入，價低者折），包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）。此外，即日起至2月6日「OPEN POINT行動隨時取」享每日限量加碼活動CITY CAFE濃萃美式咖啡買8送8、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買5送2；另有CITY系列飲品168元優惠案型，讓你開工一路發，包含CITY CAFE風味系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、焙烤榛果風味拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、脆酷摩卡咖啡）任選4杯開工優惠特價168元。

1月29日前購買7-ELEVEN全店指定商品滿200元送25點OPEN POINT點數（限量50萬組、每會員限2次，本檔活動點數使用期限至2023年2月28日）。另7-ELEVEN「i預購」平台自2月1日至2月15日推出「Back to Office開工大吉採購指南」優惠，精選辦公3C、美妝保養、提神咖啡及療癒零嘴等商品爆殺3折起優惠，購買指定商品滿1,200元最高享10% OPEN POINT點數回饋，使用AFTEE結帳、不限金額結帳現折15%優惠（最高限折150元）。

開工優惠選外送省時又省力，7-ELEVEN整合線上線下超過6,600家門市串聯foodomo外送平台，自1月30日至2月7日推出外送專屬開工優惠四重送活動，包含指定品項最低下殺5折起、福饕訂閱制自取享7折（單筆最高折抵100元） 、外送訂單滿額折扣再立折、結帳金額OPEN POINT點數加倍折（單筆折抵最高50點OPEN POINT），四重活動可搭配使用、折上折更划算。

●全家便利商店

全家便利商店即日起至2月7日於會員App推出「幸運投注抽」趣味抽獎活動，消費者可使用會員點數遊玩，並自行選擇投注籤筒，就能獲得對應獎項抽獎資格：扣除888點立即先送5元購物金，並可投注iPhone 14 Pro（128GB）、Apple Watch Series 8或Apple iPad 10（64GB）籤筒三選一，想抽什麼大獎自己選；扣除8,888點則可獲贈50元購物金，可選擇投注價值近7萬元的最大獎KYMCO i-One Keyless電動機車，或是面額500元的實體刮刮卡100張、Fami錢包50,000元購物金。想知道自己與大獎的距離，還可查詢各籤筒投注次數，搶先知道中獎機率。

即日起至2月7日全家便利商店於會員App舉辦全盈+PAY專屬集章趣活動，到全家便利商店店舖以全盈+PAY單筆消費指定品項滿500元即可集1章，每章可兌換50元購物金，消費滿50元即可全額折抵，每會員最高可兌換3次（共15萬組，換完為止），最多可得150元購物金。

●萊爾富

萊爾富1月30日至2月1日推出限時3天的Hi Café系列指定組合優惠活動，原價45元的大杯美式咖啡或原價55元的大杯拿鐵等夯品，選購2杯同品項限時優惠價60元（不限冰熱），最多直接現省50元，相當於5.5折；大杯冰／熱炭焙鐵觀音拿鐵原價55元，2杯優惠價70元（不限冰熱）。同一時段也精選多款飲品、零食推出5折起優惠，像是售價39元的貝納頌極品大咖啡（經典拿鐵／經典黑咖啡）、喬亞滴濾咖啡（拿鐵／無糖黑咖啡）等皆享2件特價49元，相當於6.3折；售價35元的米乖乖（奶黃流沙／鹽味焦糖）則推第2件10元；

迎接開工日，萊爾富攜手國泰世華銀行為返工的上班族打造專屬小確幸，於開工日當天（1月30日）贈出限量1萬杯的大杯美式咖啡，當天上午8點起至萊爾富門市的國泰世華ATM完成跨行提款或存款任一筆交易，就送一杯大杯美式咖啡兌換券，兌換期限至2月15日，每張卡限兌換一次，限量送完為止。

●OKmart

OKmart門市於1月30日推出「六六大順」開工日限定優惠，大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、濃厚美式咖啡／拿鐵可享同品項買6杯送6杯；OKmart專屬App的OKmall也同步推出「開工好夥伴」主題，購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵可享同品項6杯送6杯，再送666點OK Point。

此外，OKmall於1月31日至2月2日規畫「早晨饗宴」活動，推出優酪乳、豆漿、牛奶、麵包等量販優惠，包含統一AB無糖優酪乳（206ml）10瓶250元、統一陽光無加糖高纖豆漿（450ml）10瓶170元、光泉無加糖鮮豆漿（400ml）10瓶200元、林鳳營鮮乳（936ml）10瓶839元、海苔肉鬆麵包10入210元、新感覺草莓夾心10入225元、墨西哥巧克力麵包10入190元、晨光奶油土司10入225元、晨光葡萄土司10入225元等，購買指定商品再送399點OK Point。

●附註：各家優惠活動詳情依門市、粉絲團、App公告為準。 開工日當天（1月30日）至萊爾富門市國泰ATM完成跨行提款或存款任一筆，即免費獲贈一杯大杯美式咖啡，限量1萬份。圖／萊爾富提供 OKmart門市於1月30日推出「六六大順」開工日限定優惠，大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、濃厚美式咖啡／拿鐵可享同品項買6杯送6杯。圖／OKmart提供 即日起至2月6日「OPEN POINT行動隨時取」享每日限量加碼活動CITY CAFE濃萃美式咖啡買8送8。圖／7-ELEVEN提供 即日起至2月7日可於全家便利商店會員App「幸運投注抽」遊戲扣點賺購物金、抽iPhone、電動機車等自選大獎。圖／全家便利商店提供 春節過後第一個開工日，萊爾富推出咖啡、提神飲品下殺5折起優惠。圖／萊爾富提供 迎接開工，萊爾富於1月30日至2月1日推出限時3天的Hi Café系列指定組合優惠活動，最低5.5折起。圖／萊爾富提供 7-ELEVEN「i預購」平台則自2月1日至2月15日推出「Back to Office 開工大吉採購指南」優惠。圖／7-ELEVEN提供

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