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無聲的咆哮 RICHARD MILLERM 66陀飛輪 再現搖滾經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
厚度約5.68毫米的RICHARD MILLE RM 66飛行陀飛輪，從側邊更能欣賞表殼內外的各種工藝細節。圖／RICHARD MILLE提供
厚度約5.68毫米的RICHARD MILLE RM 66飛行陀飛輪，從側邊更能欣賞表殼內外的各種工藝細節。圖／RICHARD MILLE提供

即便是一個簡單的符碼，常凝聚了經過時光洗滌後的人類文明縮影。瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE結合搖滾樂的經典手勢、推出全新RM 66飛行陀飛輪，藉由巧奪天工的金雕與濃縮在機芯中的熱情，展現出不為時代淹沒的咆哮、頑強與遺世獨立。

公認搖滾（Rock）的緣起和藍調（Blues）習習相關，但有別於後者常見的憂愁、哀傷，搖滾樂的姿態更為外顯、玩世不恭、憤怒、甚至帶點輕微的破壞性。事實上，真正的搖滾樂嘗試衝撞體制，而非假性、軟調的無病呻吟。搖滾樂自1960源起、並在1970與1990的20年間邁向全盛時期、百花齊放，雖然今日搖滾樂並非流行的音樂主流，但從音樂衍生而來的熱情、批判精神，卻展現了橫跨世代的強韌影響力道。

而「惡魔角（devil horns）」此一手勢，最早是由美國重金屬（Heavy Metal）搖滾樂手Ronnie James Dio發起，此手勢將單手手掌的食指與尾指伸起、同時拇指扣住中指與無名指而成形。Ronnie James Dio曾在紀錄片中解釋，手勢源起於他義大利的祖母，是習俗中為對抗負面事物的避險手勢，而這個手勢因此在日後全面地在搖滾樂文化中發酵，進而超越了時間的束縛、流傳至今。

過往帶來大量別開生面珠寶女表的品牌創意與發展總監Cécile Guenat於是以此為靈感，設計出了RM 66飛行陀飛輪腕表：一個5N紅金打造的「手掌」將鏤空機芯牢牢「握取」在手中，而當腕表翻轉至背面，則可看到大拇指扣住了中指與無名指呈現了經典的「惡魔角」。要呈現如斯劇力萬鈞的視覺，難度之一在於異常費工的精雕，例如要將手指指節刻畫出高度的擬真感，難度之二更在於：如何重新配置金雕手掌與機芯的結構？這更讓Calibre RM66手上鍊陀飛輪機芯，展現前所未見的賞玩深度，並呼應了RICHARD MILLE在2012年推出的RM 052骷髏陀飛輪。

RM 66飛行陀飛輪腕表的前期研發便耗時1,500小時，實際生產時、表殼則再耗去長達9個月時間，品牌的表殼技術總監Julien Boillat便表示，「單表冠的加工處理就需要再耗費12小時。鈦合金相較於比紅金或鋼材的拋光難度要大得多。不僅如此，拋光時要保持表冠的穩定也十分困難，因此我們不得不使用特殊夾具將其從內部固定住。」

同時為了向搖滾樂致敬，12個小時時標（index）也模擬了吉他撥片（pick）的形式，同時陀飛輪則位於表面的12點鐘方向，這也是RICHARD MILLE首款將陀飛輪配置於12點鐘方向的設計，而42.70 x 49.94 x 16.15 毫米的表殼則交錯使用了Carbon TPT碳纖維與紅金，讓碳纖維的粗獷、科技感，與紅金的溫潤營造出強烈而大膽的對比，全球限量50只，價格店洽。

栩栩如生的金屬手掌，是由日內瓦的雕刻工匠Olivier Vaucher獨立打造。圖／RICHARD MILLE提供
栩栩如生的金屬手掌，是由日內瓦的雕刻工匠Olivier Vaucher獨立打造。圖／RICHARD MILLE提供
2012年推出的RM 052骷髏陀飛輪，以充滿恫嚇意味的骷髏，提醒了對當下的珍視。圖／翻攝自RICHARD MILLE官方網站
2012年推出的RM 052骷髏陀飛輪，以充滿恫嚇意味的骷髏，提醒了對當下的珍視。圖／翻攝自RICHARD MILLE官方網站
RM 052骷髏陀飛輪將機芯高程度鏤空，展現出RICHARD MILLE在複雜機芯的藝高人膽大。圖／翻攝自RICHARD MILLE官方網站
RM 052骷髏陀飛輪將機芯高程度鏤空，展現出RICHARD MILLE在複雜機芯的藝高人膽大。圖／翻攝自RICHARD MILLE官方網站
RICHARD MILLE表殼技術總監Julien Boilla。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE表殼技術總監Julien Boilla。圖／RICHARD MILLE提供
帶有弧度的機芯搭配酒桶型表殼，讓RM 66飛行陀飛輪腕表具有服貼的配戴感受。圖／RICHARD MILLE提供
帶有弧度的機芯搭配酒桶型表殼，讓RM 66飛行陀飛輪腕表具有服貼的配戴感受。圖／RICHARD MILLE提供
繼2022年武士風格滿溢的RM 47陀飛輪，RM 66陀飛輪再度展現了金雕的工藝性與玩趣。圖／RICHARD MILLE提供
繼2022年武士風格滿溢的RM 47陀飛輪，RM 66陀飛輪再度展現了金雕的工藝性與玩趣。圖／RICHARD MILLE提供
表殼側邊除有鑲嵌紅寶石的爪形表冠，巴黎釘紋裝飾則出自不少搖滾樂手喜愛的金屬手環、皮帶或腰鏈。圖／RICHARD MILLE提供
表殼側邊除有鑲嵌紅寶石的爪形表冠，巴黎釘紋裝飾則出自不少搖滾樂手喜愛的金屬手環、皮帶或腰鏈。圖／RICHARD MILLE提供
表款的背面不僅由拇指、中指和無名指「扣住」機芯，更展現出搖滾樂四海一家的經典手勢。圖／RICHARD MILLE提供
表款的背面不僅由拇指、中指和無名指「扣住」機芯，更展現出搖滾樂四海一家的經典手勢。圖／RICHARD MILLE提供
冷冽的機芯零件與生動的金雕，構建成一首無聲但喧囂的搖滾樂章。圖／RICHARD MILLE提供
冷冽的機芯零件與生動的金雕，構建成一首無聲但喧囂的搖滾樂章。圖／RICHARD MILLE提供
除了骷髏手掌，陀飛輪裝置上再有一個微型骷髏、致敬了2012年的RM 052骷髏陀飛輪。圖／RICHARD MILLE提供
除了骷髏手掌，陀飛輪裝置上再有一個微型骷髏、致敬了2012年的RM 052骷髏陀飛輪。圖／RICHARD MILLE提供
透過冷冽的機芯零件與生動的金雕，RICHARD MILLE以RM 66飛行陀飛輪，「演奏」出一首無聲但喧囂的搖滾樂章。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
透過冷冽的機芯零件與生動的金雕，RICHARD MILLE以RM 66飛行陀飛輪，「演奏」出一首無聲但喧囂的搖滾樂章。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
RM 66飛行陀飛輪腕表的前期研發便耗時1,500小時，實際生產時、表殼則再耗去長達9個月時間，解釋了全球限量50只的稀少產量。圖／RICHARD MILLE提供
RM 66飛行陀飛輪腕表的前期研發便耗時1,500小時，實際生產時、表殼則再耗去長達9個月時間，解釋了全球限量50只的稀少產量。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 66飛行陀飛輪，Carbon TPT®碳纖維、紅金、時間顯示、陀飛輪、72小時動力儲存、全球限量50只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 66飛行陀飛輪，Carbon TPT®碳纖維、紅金、時間顯示、陀飛輪、72小時動力儲存、全球限量50只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

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