無聲的咆哮 RICHARD MILLERM 66陀飛輪 再現搖滾經典

即便是一個簡單的符碼，常凝聚了經過時光洗滌後的人類文明縮影。瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE結合搖滾樂的經典手勢、推出全新RM 66飛行陀飛輪，藉由巧奪天工的金雕與濃縮在機芯中的熱情，展現出不為時代淹沒的咆哮、頑強與遺世獨立。

公認搖滾（Rock）的緣起和藍調（Blues）習習相關，但有別於後者常見的憂愁、哀傷，搖滾樂的姿態更為外顯、玩世不恭、憤怒、甚至帶點輕微的破壞性。事實上，真正的搖滾樂嘗試衝撞體制，而非假性、軟調的無病呻吟。搖滾樂自1960源起、並在1970與1990的20年間邁向全盛時期、百花齊放，雖然今日搖滾樂並非流行的音樂主流，但從音樂衍生而來的熱情、批判精神，卻展現了橫跨世代的強韌影響力道。

而「惡魔角（devil horns）」此一手勢，最早是由美國重金屬（Heavy Metal）搖滾樂手Ronnie James Dio發起，此手勢將單手手掌的食指與尾指伸起、同時拇指扣住中指與無名指而成形。Ronnie James Dio曾在紀錄片中解釋，手勢源起於他義大利的祖母，是習俗中為對抗負面事物的避險手勢，而這個手勢因此在日後全面地在搖滾樂文化中發酵，進而超越了時間的束縛、流傳至今。

過往帶來大量別開生面珠寶女表的品牌創意與發展總監Cécile Guenat於是以此為靈感，設計出了RM 66飛行陀飛輪腕表：一個5N紅金打造的「手掌」將鏤空機芯牢牢「握取」在手中，而當腕表翻轉至背面，則可看到大拇指扣住了中指與無名指呈現了經典的「惡魔角」。要呈現如斯劇力萬鈞的視覺，難度之一在於異常費工的精雕，例如要將手指指節刻畫出高度的擬真感，難度之二更在於：如何重新配置金雕手掌與機芯的結構？這更讓Calibre RM66手上鍊陀飛輪機芯，展現前所未見的賞玩深度，並呼應了RICHARD MILLE在2012年推出的RM 052骷髏陀飛輪。

RM 66飛行陀飛輪腕表的前期研發便耗時1,500小時，實際生產時、表殼則再耗去長達9個月時間，品牌的表殼技術總監Julien Boillat便表示，「單表冠的加工處理就需要再耗費12小時。鈦合金相較於比紅金或鋼材的拋光難度要大得多。不僅如此，拋光時要保持表冠的穩定也十分困難，因此我們不得不使用特殊夾具將其從內部固定住。」

同時為了向搖滾樂致敬，12個小時時標（index）也模擬了吉他撥片（pick）的形式，同時陀飛輪則位於表面的12點鐘方向，這也是RICHARD MILLE首款將陀飛輪配置於12點鐘方向的設計，而42.70 x 49.94 x 16.15 毫米的表殼則交錯使用了Carbon TPT碳纖維與紅金，讓碳纖維的粗獷、科技感，與紅金的溫潤營造出強烈而大膽的對比，全球限量50只，價格店洽。 栩栩如生的金屬手掌，是由日內瓦的雕刻工匠Olivier Vaucher獨立打造。圖／RICHARD MILLE提供 2012年推出的RM 052骷髏陀飛輪，以充滿恫嚇意味的骷髏，提醒了對當下的珍視。圖／翻攝自RICHARD MILLE官方網站 RM 052骷髏陀飛輪將機芯高程度鏤空，展現出RICHARD MILLE在複雜機芯的藝高人膽大。圖／翻攝自RICHARD MILLE官方網站 RICHARD MILLE表殼技術總監Julien Boilla。圖／RICHARD MILLE提供 帶有弧度的機芯搭配酒桶型表殼，讓RM 66飛行陀飛輪腕表具有服貼的配戴感受。圖／RICHARD MILLE提供 繼2022年武士風格滿溢的RM 47陀飛輪，RM 66陀飛輪再度展現了金雕的工藝性與玩趣。圖／RICHARD MILLE提供 表殼側邊除有鑲嵌紅寶石的爪形表冠，巴黎釘紋裝飾則出自不少搖滾樂手喜愛的金屬手環、皮帶或腰鏈。圖／RICHARD MILLE提供 表款的背面不僅由拇指、中指和無名指「扣住」機芯，更展現出搖滾樂四海一家的經典手勢。圖／RICHARD MILLE提供 冷冽的機芯零件與生動的金雕，構建成一首無聲但喧囂的搖滾樂章。圖／RICHARD MILLE提供 除了骷髏手掌，陀飛輪裝置上再有一個微型骷髏、致敬了2012年的RM 052骷髏陀飛輪。圖／RICHARD MILLE提供 透過冷冽的機芯零件與生動的金雕，RICHARD MILLE以RM 66飛行陀飛輪，「演奏」出一首無聲但喧囂的搖滾樂章。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖） RM 66飛行陀飛輪腕表的前期研發便耗時1,500小時，實際生產時、表殼則再耗去長達9個月時間，解釋了全球限量50只的稀少產量。圖／RICHARD MILLE提供 RICHARD MILLE RM 66飛行陀飛輪，Carbon TPT®碳纖維、紅金、時間顯示、陀飛輪、72小時動力儲存、全球限量50只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

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