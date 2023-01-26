2023台北國際電玩展早鳥購票開跑 入場抽PS5、Switch

迎接國門解封，2023台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）全面盛大回歸實體舉辦，將從2月2～5日每天上午9時至傍晚5時於南港展覽館1館4樓登場，匯集來自25國275家廠商，包括250款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等展出，並將有重量級遊戲製作人跨海來台、未上市遊戲的現場獨家實機試玩等精彩活動，玩家購票入場還可抽Nintendo Switch OLED、PlayStation 5、Xbox Series X等3大熱門主機。

此次參與TGS盛會的大亮點，就是任天堂Nintendo首度參與TGS盛會，而台灣微軟Xbox也是睽違11年再度參展，另外，AORUS與CAPCOM攜手合作，讓玩家們用AORUS最新電競利器搶先在《快打旋風6》發售前體驗第一手的格鬥快打，還有電競周邊大廠HyperX則帶來今年初甫發表的新一代Haste 2電競滑鼠系列等新品，此外快閃記憶體及固態硬碟大廠KIOXIA Taiwan與數位產品專賣的三井3C、電視遊樂器專賣店普雷伊、Foxxray狐鐳電競都有設置精彩攤位。展會現場還可以買到Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series S等熱門主機，還有最新的PlayStation VR2預購。

除了硬體設備強勢來襲，現場也展出超過200款遊戲，主題專區內的桌遊樂園將有來自24家桌遊企業及工作室共帶來50款作品，Indie House獨立遊戲專區則有來自全球的逾百款遊戲參與玩家只要至專區試玩遊戲並寫下心得便利貼，還有機會獲得Valve一體式掌機Steam Deck。無法親臨現場，或是白天逛不夠的玩家們，Taipei Game Show ONLINE特別節目將於2月3～4日晚間6點起於YouTube「現在不要NOW」、Twitch「TGSlive」、17直播等平台與海內外玩家相見。

而睽違2年回歸實體的商務區與APGS亞太高峰會，則將於2月2、3日舉辦，隨著邊境解封，商務區海外參展翻倍成長，並有來自日、韓、新加坡、馬來西亞的海外協會組團來台展出，APGS則邀請到來自NVIDIA、Ubisoft等知名大廠的專業人士，還有台產3A級獨立遊戲開發者、曾入圍葛萊美獎的音樂人等，並延續元宇宙議題，再次開辦主題論壇，邀請知名業界人士現場對談。

想要現場參與TGS活動的熱血玩家，即日起可至ibon、KKTIX預購，原價250元、早鳥價只要200元，今年也首度推出星光套票，預購者可享每日15:30後雙人同行、1人票價的優惠，TGS更與台北國際書展合作推出雙展套票，只要280元就可雙大展一次逛到飽，還有親子套票、可加購8.5折台灣高鐵車票的頂級玩家套票方案等多元方案。

凡購買2023TGS門票（含預售票、套票及展期票）入場，或於2月1日至7日間搭乘統聯客運到台北共襄盛舉的玩家，憑票根至TGS現場「玩家活動區」登記即可參加抽獎活動，有機會將PlayStation 5、Nintendo Switch、Xbox Series S、AirPods Pro、玩樂旅遊券等，總價值超過50萬的好禮免費帶回家。 快閃記憶體及固態硬碟大廠KIOXIA Taiwan將攜手多位知名實況主炒熱會場。圖／台北市電腦公會提供 2023台北國際電玩展將從2月2～5日每天上午9時至傍晚5時於南港展覽館1館4樓登場。圖／台北市電腦公會提供 經典轉珠遊戲《神魔之塔》今年再次參展。圖／台北市電腦公會提供

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