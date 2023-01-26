23春夏高訂／Armani幻化鑽石 Valentino融匯夜店文化

2023巴黎春夏高級訂製服周期間，以《媽的多重宇宙》一片剛剛入圍本屆奧斯卡最佳女主角的楊紫瓊、NETFLIX熱播影集《艾蜜莉在巴黎》當紅男主角Lucas Bravo都出席了本季ARMANI PRIVÉ的訂製服大秀。

GIORGIO ARMANI本季共77套華麗的高級訂製服裝，以線條、光影、色彩譜寫夢幻舞曲，宛若稜鏡成像，猶如重回1920年代。貫穿整個系列的鑽石圖案靈感源自畫作《Harlequin》，點綴以牡丹粉、松石綠、翡翠綠與寶藍色所建構的幾何圖形，恰如波蘭畫家塔梅拉德萊姆皮卡（Tamara de Lempicka）的傑作。鑲嵌寶石的短版夾克、長款半身裙、垂墜長褲和緊身連身裙... 廓形從極簡線性，漸至寬鬆，修長夾克裝飾刺繡、曲線褲裝於踝部收緊、輕盈的無肩帶長身洋裝隨步伐輕揚。精緻刺繡猶如威尼斯宮殿的洛可可內飾，從服裝延伸到整個秀場，呈現出如夢似幻的高級訂製服風貌。

昨日發表的VALENTINO（范倫鐵諾）LE CLUB COUTURE 2023年春夏高級訂製時裝大秀上，最新品牌大使、BTS成員Suga、好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）、當紅音樂人蜜桃貓朵佳（Doja Cat）都現身賞秀。創意總監Pierpaolo Piccioli剖析高訂的核心本質，挑戰既定的框架，構想一個不可能的交叉點：置身主張人人平等的夜店，與站在服裝階級最高點的高級訂製服，在全新系列中碰撞出新的火花，將當下的高訂變成民眾時尚，展現新世代的自我表達意識。

Pierpaolo Piccioli認為，兩者皆以服裝形塑自我、轉換角色體現美的多元面貌。他透過色彩、鮮明圖 案、綴飾和層次等服裝的語彙，來表達這些互相呼應的核心價值：飄揚的流蘇凸顯不一樣的身體曲線，裁剪手法重新演繹波點和條紋，刺繡、手工垂飾及綁上黑色緞面蝴蝶結的淡粉色羽毛等細節挑戰高訂的理念。呼應品牌一貫的設計手法，服飾以跳脫框架的比例彰顯細節，讓高級訂製服成為自成一格的特質、形象和個性，喚起人們樂於打扮和盛裝的純粹喜悅。 VALENTINO最新品牌大使、BTS成員Suga出席VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝大秀。圖／VALENTINO提供 楊紫瓊與亞曼尼（Giorgio Armani）於ARMANI PRIVÉ 2023巴黎春夏高級訂製系列大秀上合影。圖／台元紡織提供 VALENTINO品牌大使好萊塢女星安海瑟薇出席VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝大秀。圖／VALENTINO提供 ARMANI PRIVÉ SS23高級訂製服系列以牡丹粉、松石綠、翡翠綠與寶藍色所建構的幾何圖形。圖／台元紡織提供 當紅音樂人蜜桃貓朵佳（Doja Cat）出席VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝大秀。圖／VALENTINO提供 綴滿閃亮流蘇的大衣仍能保持布料的流暢感與廓形。圖／VALENTINO提供 VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝系列主題LE CLUB COUTURE，結合被視為兩極的高級訂製服與夜店文化。圖／VALENTINO提供 ARMANI PRIVÉ SS23高級訂製服系列猶如重回1920年代。圖／台元紡織提供 呼應VALENTINO一貫的設計手法，服飾以跳脫框架的比例彰顯細節。圖／VALENTINO提供 VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝系列中，創意總監Pierpaolo Piccioli挑戰既定的框架，將當下的高訂變成民眾時尚。圖／VALENTINO提供 《艾蜜莉在巴黎》Lucas Bravo與Giorgio Armani、法國影后Mélanie Laurent於2023巴黎春夏高級訂製系列大秀上合影。圖／台元紡織提供 VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝系列男裝設計相當精彩。圖／VALENTINO提供 Giorgio Armani與2023巴黎春夏高級訂製系列大秀上眾模特兒合影。圖／台元紡織提供 VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝系列主題LE CLUB COUTURE，結合被視為兩極的高級訂製服與夜店文化。圖／VALENTINO提供 貫穿整個ARMANI PRIVÉ SS23高級訂製服系列的鑽石圖案靈感源自畫作《Harlequin》。圖／台元紡織提供 楊紫瓊與亞曼尼（Giorgio Armani）於ARMANI PRIVÉ 2023巴黎春夏高級訂製系列大秀上合影。圖／台元紡織提供 恰好的抓皺營造出布料份量感，喚起人們樂於打扮和盛裝的純粹喜悅。圖／VALENTINO提供 VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝系列中，創意總監Pierpaolo Piccioli挑戰既定的框架，將當下的高訂變成民眾時尚。圖／VALENTINO提供 VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝系列中，大量飄揚的流蘇凸顯不一樣的身體曲線。圖／VALENTINO提供 VALENTINO 2023年春夏高級訂製時裝系列主題LE CLUB COUTURE，結合被視為兩極的高級訂製服與夜店文化。圖／VALENTINO提供

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