用紅包錢買新機 STUDIO A年假天天滿額抽10支iPhone 14

領完年終跟新年紅包，正式入手蘋果新機的最佳時刻！STUDIO A即日起至1月29日起舉辦「鴻兔大展2023超級大樂透」活動，凡於門市消費滿2,023元即可獲得1次抽獎機會，依此類推。此外，STUDIO A更首度攜手icash Pay，滿額加碼回饋OPEN POINT 2,050點，等於8.2%回饋，且同享STUDIO A與中信LINE Pay卡3%回饋無上限，總計最高回饋11.2%，若加上STUDIO A會員點數回饋最高可達12.7%回饋。而STUDIO A官網也有春節加碼活動，即日起至1月29日，單筆消費滿萬即享SA點數天天10倍送，最高6.5%回饋，也同享中信LINE Pay卡3%回饋無上限優惠。

看準民眾新年紅包入袋想換新機的心情，即日起至1月29日，凡於全台STUDIO A、Striaght A門市消費滿2,023元，即可獲得1次抽獎機會，舉例來說，若於門市選購 iPad (第10代），價格14,900元，即可獲得7次抽獎機會，若選購價格27,900元的iPad Pro，則可獲得13次抽獎機會，消費金額越高，得獎機率越高。STUDIO A 將於1月31日進行直播，抽出10位幸運得主。

另外，即日起至2月28日期間，只要於指定門市以icash Pay綁定中國信託任一張信用卡，消費滿25,000元並完成活動登錄，即可獲得OPEN POINT 2,050點，點數可1:1折抵消費，等於8.2%回饋，活動期間每帳戶限回饋1次，總計1,600名，額滿即止。更同享中國信託LINE Pay卡LINE Points 3%回饋無上限，及STUDIO A會員點數0.5%～1.5%回饋。總計最高回饋12.7%，疊加回饋購機超級划算。

不想出門的民眾，STUDIO A官網春節不打烊，春節連假「天天點數10倍送」，1月29日前凡於官網消費滿萬元即享贈送額外會員點數10倍，消費1萬額外得1,000點、消費2萬得額外2,000點，以此類推，最高回饋可達10,000點。同享中國信託 LINE Pay卡LINE Points 3%回饋無上限，以及官網全系列商品買就送大禮包活動，最高現省3,460元，等於9折即可入手新機。 新年期間STUDIO A推出「鴻兔大展2023超級大樂透」活動，消費滿額天天抽iPhone 14。圖／STUDIO A提供 STUDIO A首度攜手icash Pay，即日起至2月28日於指定門市以icash Pay綁定中國信託任一張信用卡，消費滿25,000元並完成活動登錄，即可獲得OPEN POINT 2,050點，每帳戶限回饋1次，總計1,600名，額滿為止。圖／STUDIO A提供

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