不只星星月亮夜發亮 成大團隊讓洋桔梗、鹿角蕨也發光

國立成功大學與研究團隊長期投入研發植物夜間發光出錦技術，利用儲能能源奈米材料原理，結合植物表面功能性修飾技術，讓葉片有效產生物理或化學變化，今年初更在農委會輔導下，成功將發光技術應用在洋桔梗及觀葉植物鹿角蕨2種植物上，未來農委會將媒合花卉產銷管道，並輔導開發發光植物的產銷商機。

成大材料科學與工程學系教授蘇彥勳於2015年與資料系涂勝龍博士、顏振標博士利用儲能能源奈米材料原理，結合植物表面功能性修飾技術，以噴灑或人工塗抹的方式，讓不具毒性的發光塗料成功附著在葉片表面並吸收到葉脈中，讓葉片有效產生物理或化學變化；2021年與成大藝術研究所暨戲劇碩士學位學程馬薇茜助理教授進行合作藝術療癒課程。

蘇彥勳表示，該發光塗料能適用於各種天然植物，塗覆後不影響植物自然生長，更能重複施作，讓植物在自然光或一般室內燈光下吸收光子、在夜間發光。研究團隊使用的奈米植物葉脈吸收技術，讓植物功能不受損且能共存，過程不須修改植物基因即可達到特殊可調控功能，另此發光材料已通過SGS國際認證，可安心使用，也利於國際化行銷。

蘇彥勳說，成大跨領域研究團隊今年初在農委會輔導下，位於台南鹽水的創生研究基地成功將發光技術應用在洋桔梗與觀葉植物鹿角蕨2種植物上，未來農委會也將媒合花卉產銷管道；洋桔梗主要種植在彰化、嘉義、台南，在花卉外銷產品分析中，洋桔梗外銷量僅少於蘭花、多花菊與文心蘭，外銷日本市場極具潛力。

馬薇茜表示，此研究是在拓展農業植物與藝術及生態環境裝置的美化與共生關模式。洋桔梗本身花色豐富，花型類似玫瑰，又稱「無刺的玫瑰」，其花語為「不變的愛」，夜裡發光的洋桔梗，不僅讓人有視覺感官饗宴，未來也可為植物藝術療癒與情人送禮的絕佳選擇之一。

成大團隊表示，蘇彥勳教授的開發研究不僅與馬薇茜進行藝術設計創作等相關課程，也與台灣大學王淑美教授合作第六產業地方創生、與中研院關肇正研究員研究材料能階設計、與中正大學機械系賴臆升助理教授異相處理技術等相關跨域研究，讓這項「藝閃夜光植物」結合科技、藝術、人文等多面向應用價值與藝文涵養。

發光植物研究成果於2022年榮獲國科會未來科技獎與美國MUSE Design Award 謬思設計大獎的「光學設計／農業光學」金獎、「產品設計／永續環境」金獎及「產品設計／未來科技」白金獎等多項肯定。

成大團隊表示，期許該研究未來在農委會的輔導下，可以開發發光植物的產銷商機，也能投入社區與地方等文化與藝術創生計畫，為偏鄉地區創造更多工作機會，協力與公益團體合作，成為創生的另一種機會，讓經濟效益回饋社會。 成大跨領域研究團隊研發發光技術，今年初成功應用在洋桔梗及觀葉植物鹿角蕨2種植物上。圖／成大團隊提供

商品推薦