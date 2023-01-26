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SWATCH聯名OMEGA的MoonSwatch表有多賣？官方親自證實了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch與Omega跨界的MoonSwatch登月表大賣，讓品牌也罕見地在高雄製作了巨幅戶外廣告。圖／Swatch提供
Swatch與Omega跨界的MoonSwatch登月表大賣，讓品牌也罕見地在高雄製作了巨幅戶外廣告。圖／Swatch提供

全球最大鐘表集團SWATCH在日前公布2022年財務報告，同時揭露了旗下品牌Swatch與Omega跨界的MoonSwatch登月表銷售數字，親自證實這款開賣之際造成全球分店皆大排長龍的腕表，究竟賣得有多好！在不到一年的時間裡，累積銷售100萬只，等於幫品牌賺進了約790億元，還帶動集團整體營收比起2021年，增長4.6%，堪稱是瑞士鐘表產業奇蹟。

在2022年3月下旬，Swatch與Omega分別在全球的各主要媒體，投下鉅資購買大篇幅廣告，以「It's time to chang your Swatch／Omega」為標語，吸引眾人目光。不若數天，就公佈雙品牌合作，以Omega著名的Speedmaster系列計時碼表設計為基礎，加上Swatch獨家生物陶瓷材質，推出一系列的MoonSwatch登月表，讓消費者都譁然。一是從未有過定位於流行腕表與高級手表的合作，二是還使用了堪稱是Omega神主牌的登月表設計，因此引起熱烈討論。全球開賣之際，不僅分店前有著漏夜排隊的人龍，部分地區還因為暴動而暫停銷售，入手這款聯名表，幾乎成全民運動。而到今天為止，MoonSwatch腕表仍有部分款式，依舊一表難求，並在拍賣網站以溢價方式銷售。

SWATCH集團在2022年的財務報告，親自證實Swatch與Omega跨界的MoonSwatch登月表，在不到一年的時間裡，累積賣出100萬只，等於賺進了約790億元。圖／Swatch提供
SWATCH集團在2022年的財務報告，親自證實Swatch與Omega跨界的MoonSwatch登月表，在不到一年的時間裡，累積賣出100萬只，等於賺進了約790億元。圖／Swatch提供

潮流交易平台AREA 02公布的2022年台灣消費者熱門商品排行，MoonSwatch腕表也攻佔第二名，這也是首度有手表產品入列。而自去年3月至今，MoonSwatch的熱潮雖有消減，但不少消費者仍以完整收集11款為目標，因此在專賣店的詢問度同樣居高不下。在SWATCH在日前所公布2022年的財務報告中，也難得針對一款腕表的銷售，做出明確的數字揭露，不到一年就賣出超過100萬只，成績可比品牌創立當年。值得關注的是今年也是Swatch推出第一款腕表的40周年，是否又會有什麼震撼市場的作品？也讓消費者很期待。

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