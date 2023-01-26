3D列印風潮吹進高級時裝圈！DIOR曝光首款潮鞋將帶動下一波流行？
剛落幕的2023秋冬巴黎男裝周，除了有各種話題服裝以及現身就會讓人尖叫的明星之外，亦可看出未來的流行趨勢。其一就是3D印列的技術運用，這一次出現於DIOR、Rains和BOTTER的伸展台上，各種外觀各異的鞋款，將有望成下一波瘋搶的潮鞋？
還記得在品牌現任男裝創意總監Kim Jones的主導下，DIOR曾與Nike旗下的Jordan Brand合作，推出一系列球鞋，造成全球時尚迷瘋搶，更是當年「潮鞋」指標。而在剛曝光的2023年秋冬男裝系列上，DIOR則呈現了品牌首款3D列印鞋款，同樣在網路上掀起了熱烈討論，即便開賣日期都未明，但已有網友回應「好想要！」、「必買」等留言。3D列印技術自從問世之後，應用範圍廣泛，但直到2018年時adidas才正式量產了Futurecraft 4D（4DFWD）跑鞋，主要在大底的部分為3D立體列印，鞋面則為傳統紗線織成的面料。而到了2022年7月，ASICS也跟上使用這項技術，推出全鞋皆是3D立體列印的拖鞋；DIOR則是推出第一雙全3D列印運動鞋。
在巴黎男裝周期間，不只DIOR這麼做，BOTTER則和運動品牌Reebok、印表機大廠HP聯名，創造一系列以希臘女神維納斯命名的鞋款。上半部為常見的運動鞋外觀，並帶有Reebok的標誌，而下半部則是有機狀的流線輪廓，採用3D列印技術製成。據品牌透露，靈感來自傳說維納斯曾以貝殼當作梳子，因此取用了這樣的概念來設計外觀。無獨有偶，生活風格品牌RAINS則和過去曾與潮牌Heron Preston、AMBUSH合作，有著豐富經驗的Zellerfeld攜手，在伸展台上呈現首款3D立體列印Puffer短靴。RAINS提到這款鞋還在腳背上採用了新開發的印花元素，而且結構中的空隙90%是空氣，同時外觀像是石雕一般，希望藉此象徵，品牌將進入鞋履的新時代。
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