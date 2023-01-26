2023春夏高訂／正著穿、倒著穿都不奇怪！VIKTOR & ROLF向刻板印象宣戰
荷蘭籍的雙人設計師VIKTOR & ROLF在巴黎高級訂製服周，向傳統服裝發表形式宣戰，再度顛覆了大家的視野，於是讓我們看到的是，模特兒以倒著或是橫向的方式呈現品牌最新的訂製服系列，有趣的效果，不禁讓人莞爾一笑。
究竟現代的服裝發表形式，是從何時定型的？雙人設計師VIKTOR & ROLF藉由2023春夏高級訂製服系列來探究。華麗又繁複的手工皺摺、雪紡紗製成蓬鬆又巨大的裙擺、細膩刺繡，以及精準合身的上衣，幾乎就是一般人覺得當代高級服裝展示時，不可缺少的元素。上述的情景在20世紀中期時便已出現，特別營造出來的精緻氛圍，承襲到今天仍不時的會在時裝周伸展台見到，成為了高級時裝的刻板印象。但VIKTOR & ROLF卻認為，那是屬於上一個世代的美學，不再適應於多元且變化快速的此刻，因此他們便援用閃亮水鑽裝飾，層疊薄紗結構，還有彰顯女性柔美的馬甲式內著等方式，創造了18套高級訂製服。
雅緻的絲質手工蝴蝶結貫穿VIKTOR & ROLF 2023春夏高級訂製服系列，並搭配各種粉嫩色系的紗質晚宴禮服輪廓，亮片與珠飾刺繡，女模復古妝容，讓這一切都像是復刻了高級時裝的黃金年代氛圍。然而，這卻是VIKTOR & ROLF用來嘲諷不合時宜的刻板印象美學的手段，因為這系列服裝，除了少數幾套是一般穿著展示之外，其他的都只能算是放在模特兒身上。於是便可見到像是倒插在女模頭上的高級訂製服、橫擺在身上的高級訂製服，甚至是透過手持方式呈現的高級訂製服，成功創造話題，也讓人反思。但如果細究這些看似玩笑般的作品，更能體認到VIKTOR & ROLF工坊精湛製作技巧，從另一角度來看亦是炫技。
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