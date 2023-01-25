23春夏高訂／賞香奈兒大秀 G Dragon山茶花外套最搶鏡

香奈兒（CHANEL）2023春夏高級訂製服系列大秀日前於位在法國巴黎的巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）發佈，新多香奈兒品牌大使都出席欣賞大秀，包括奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、法國女星凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）、英國女演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、因《怪奇物語》爆紅的沙迪辛克（Sadie Sink）、韓國女星金高銀、摩納哥公主夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、比利時歌手Angèle等，都是時尚圈內的重量級人物。不過要說到最搶鏡頭的，無疑是其中唯一的男性：韓國男星G-Dragon。

G-Dragon這次穿著黑色襯衫與長褲，帶了復古感的黑色超大框眼鏡，外套搭配的是香奈兒2023春夏高級時裝系列的黑色花卉刺繡斜紋軟呢外套，線條圓潤小巧的山茶花和胸口的珍珠項鍊頗有少女感，外套翻領點綴香奈兒頂級珠寶的獅子造型Timeless胸針，都是香奈兒最具辨識度的元素，又凸顯強烈的反差萌，能將香奈兒穿出這麼強烈個人風格的，也只能是G-Dragon了。

香奈兒品牌大使G Dragon穿著香奈兒2023春夏的黑色花卉刺繡斜紋軟呢外套、黑色襯衫、Timeless白金鑲鑽胸針。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使G Dragon穿著香奈兒2023春夏的黑色花卉刺繡斜紋軟呢外套、黑色襯衫、Timeless白金鑲鑽胸針。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使凡妮莎帕哈迪穿香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列香奈兒勃根地紅色與橘紅斜紋軟呢刺繡上衣、配戴Coco Crush 18K BEIGE米色金耳環。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使夏洛特卡西拉奇穿香奈兒2023春夏系列粉白紫藍色彩繪斜紋軟呢外套與長褲、包款與鞋履。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓穿香奈兒2023春夏系列黑色亮片薄紗棉質外套、香奈兒高級珠寶Comète流星項鍊、Soleil戒指、Coco Crush耳環。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓穿香奈兒2023春夏系列黑色亮片薄紗棉質外套、香奈兒高級珠寶Comète流星項鍊、Soleil戒指、Coco Crush耳環。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓穿香奈兒2023春夏系列黑色亮片薄紗棉質外套、香奈兒高級珠寶Comète流星項鍊、Soleil戒指、Coco Crush耳環。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使金高銀穿著香奈兒2023春夏系列淡橘色與米色格紋斜紋軟呢連身褲、深粉色與淡紫色喀什米爾開襟衫。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞穿著香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列黑色與紅白藍條紋斜紋軟呢洋裝、短上衣。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特穿香奈兒2023春夏系列白色飾以黑點與蕾絲緄邊皮質外套、包款與鞋履、配戴香奈兒Coco Crush系列18K白金戒指小型款與Coco Crush18K白金窄版戒指。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使沙迪辛克穿香奈兒2023春夏系列黑色與深藍亮片斜紋軟呢洋裝、腰帶、短上衣、配戴香奈兒Coco Crush系列高級珠寶。 香奈兒品牌大使G Dragon穿著香奈兒2023春夏的黑色花卉刺繡斜紋軟呢外套、黑色襯衫、Timeless白金鑲鑽胸針。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使露西波頓，穿香奈兒2023春夏黃色斜紋軟呢棉質外套、黃色絲質襯衫、象牙白綢緞短褲、配戴香奈兒Coco Crush系列18K黃金珠寶與Première腕表原創款。圖／香奈兒提供 蒂妲史雲頓配戴的香奈兒Soleil戒指，18K白金與黃金鑲嵌1顆圓形切割鑽石。圖／香奈兒提供 G Dragon配戴的香奈兒Timeless胸針，18K白金鑲嵌1顆圓形切割鑽石及314顆明亮式切割鑽石。圖／香奈兒提供 蒂妲史雲頓配戴的香奈兒Coco Crush耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供 蒂妲史雲頓配戴的香奈兒Comète流星項鍊，18K白金與黃金，鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供 Coco Crush耳環，18K BEIGE 米色金。圖／香奈兒提供

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