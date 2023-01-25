23春夏高訂／賞香奈兒大秀 G Dragon山茶花外套最搶鏡

香奈兒（CHANEL）2023春夏高級訂製服系列大秀日前於位在法國巴黎的巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）發佈，新多香奈兒品牌大使都出席欣賞大秀，包括奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、法國女星凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）、英國女演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、因《怪奇物語》爆紅的沙迪辛克（Sadie Sink）、韓國女星金高銀、摩納哥公主夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、比利時歌手Angèle等，都是時尚圈內的重量級人物。不過要說到最搶鏡頭的，無疑是其中唯一的男性：韓國男星G-Dragon。
G-Dragon這次穿著黑色襯衫與長褲，帶了復古感的黑色超大框眼鏡，外套搭配的是香奈兒2023春夏高級時裝系列的黑色花卉刺繡斜紋軟呢外套，線條圓潤小巧的山茶花和胸口的珍珠項鍊頗有少女感，外套翻領點綴香奈兒頂級珠寶的獅子造型Timeless胸針，都是香奈兒最具辨識度的元素，又凸顯強烈的反差萌，能將香奈兒穿出這麼強烈個人風格的，也只能是G-Dragon了。
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