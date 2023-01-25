宋慧喬《黑暗榮耀》 冷面復仇演技好評 代言誠意滿滿
女星宋慧喬主演的Netflix熱播新劇《黑暗榮耀》（The Glory）已經蟬聯數週排行榜Top1熱門影集，出道26年的「喬妹」在劇中表現星彩，冷面復仇女神形象廣受好評。事實上，身為FENDI韓國品牌大使的她也相當盡責，劇中許多幕都可見到FENDI包款或服裝，尤其是辨識度極高的經典Peekaboo包款，更是她劇中角色服裝造型的完美搭配單品：內縫設計的Peekaboo Essentially包身較為柔軟，適合華麗造型；而外縫設計的黑色的Peekaboo ISeeU Mini則是硬挺有個性，展現內斂沉穩富有內心戲的一面。
有趣的是，在劇中第一個登場的FENDI並非出現在喬妹身上，而是在第四集中的精品店中。到了第6集就可以很清楚見到宋慧喬在劇中擁有兩款FENDI Peekaboo包：一款是米白色的FENDI Peekaboo Essentially，一款則是黑色的FENDI Peekaboo Iseeu Mini。簡約的黑白色調反映了她所扮演的「文同垠」沒有色彩的內心。FENDI Peekaboo不同尺寸及設計使得這一經典包款能成為不同角色的百搭單品，不管是正、反派，亦或是甜美、嚴峻冷冽，各種風格都能輕鬆駕馭。
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