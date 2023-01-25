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 宋慧喬《黑暗榮耀》 冷面復仇演技好評 代言誠意滿滿

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宋慧喬在第六集中拎黑色的FENDI Peekaboo ISeeU Mini包。圖／摘自網路
宋慧喬在第六集中拎黑色的FENDI Peekaboo ISeeU Mini包。圖／摘自網路

女星宋慧喬主演的Netflix熱播新劇《黑暗榮耀》（The Glory）已經蟬聯數週排行榜Top1熱門影集，出道26年的「喬妹」在劇中表現星彩，冷面復仇女神形象廣受好評。事實上，身為FENDI韓國品牌大使的她也相當盡責，劇中許多幕都可見到FENDI包款或服裝，尤其是辨識度極高的經典Peekaboo包款，更是她劇中角色服裝造型的完美搭配單品：內縫設計的Peekaboo Essentially包身較為柔軟，適合華麗造型；而外縫設計的黑色的Peekaboo ISeeU Mini則是硬挺有個性，展現內斂沉穩富有內心戲的一面。

有趣的是，在劇中第一個登場的FENDI並非出現在喬妹身上，而是在第四集中的精品店中。到了第6集就可以很清楚見到宋慧喬在劇中擁有兩款FENDI Peekaboo包：一款是米白色的FENDI Peekaboo Essentially，一款則是黑色的FENDI Peekaboo Iseeu Mini。簡約的黑白色調反映了她所扮演的「文同垠」沒有色彩的內心。FENDI Peekaboo不同尺寸及設計使得這一經典包款能成為不同角色的百搭單品，不管是正、反派，亦或是甜美、嚴峻冷冽，各種風格都能輕鬆駕馭。

朴成勳飾演的全宰寯在第七集中穿著整套FENDI FF LOGO西裝。圖／摘自網路
朴成勳飾演的全宰寯在第七集中穿著整套FENDI FF LOGO西裝。圖／摘自網路
外縫設計的黑色FENDI Peekaboo ISeeU Mini更為硬挺有個性。圖／FENDI提供
外縫設計的黑色FENDI Peekaboo ISeeU Mini更為硬挺有個性。圖／FENDI提供
內縫設計的FENDI Peekaboo Essentially包身較為柔軟。圖／FENDI提供
內縫設計的FENDI Peekaboo Essentially包身較為柔軟。圖／FENDI提供
內縫設計的FENDI Peekaboo Essentially包身較為柔軟。圖／FENDI提供
內縫設計的FENDI Peekaboo Essentially包身較為柔軟。圖／FENDI提供
朴成勳飾演的全宰寯在第七集中穿著整套FENDI FF LOGO西裝。圖／摘自網路
朴成勳飾演的全宰寯在第七集中穿著整套FENDI FF LOGO西裝。圖／摘自網路
宋慧喬在第六集中拎白色的FENDI Peekaboo Essentially包。圖／摘自網路
宋慧喬在第六集中拎白色的FENDI Peekaboo Essentially包。圖／摘自網路
宋慧喬在第六集中拎黑色的FENDI Peekaboo ISeeU Mini包。圖／摘自網路
宋慧喬在第六集中拎黑色的FENDI Peekaboo ISeeU Mini包。圖／摘自網路
宋慧喬在第六集中拎白色的FENDI Peekaboo Essentially包。圖／摘自網路
宋慧喬在第六集中拎白色的FENDI Peekaboo Essentially包。圖／摘自網路
宋慧喬在第六集中拎白色的FENDI Peekaboo Essentially包。圖／摘自網路
宋慧喬在第六集中拎白色的FENDI Peekaboo Essentially包。圖／摘自網路
宋慧喬在第七集中拎黑色的FENDI Peekaboo ISeeU Mini包。圖／摘自網路
宋慧喬在第七集中拎黑色的FENDI Peekaboo ISeeU Mini包。圖／摘自網路
外縫設計的黑色FENDI Peekaboo ISeeU Mini更為硬挺有個性。圖／FENDI提供
外縫設計的黑色FENDI Peekaboo ISeeU Mini更為硬挺有個性。圖／FENDI提供
李到晛飾演的朱如炡在第八集中穿著領口繡有FENDI品牌字樣的襯衫。圖／摘自網路
李到晛飾演的朱如炡在第八集中穿著領口繡有FENDI品牌字樣的襯衫。圖／摘自網路
宋慧喬在第七集中拎黑色的FENDI Peekaboo ISeeU Mini包。圖／摘自網路
宋慧喬在第七集中拎黑色的FENDI Peekaboo ISeeU Mini包。圖／摘自網路

FENDI

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