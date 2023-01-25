23春夏高訂／柯基、小兔、鹿！香奈兒打造奇幻動物遊行
巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）中央，香奈兒（CHANEL）的2023年高級訂製服秀場上，抽象的黑、白、米色幾何造型組成巨大的駱駝、羊駝、鳥、熱帶魚…緊接著，一個個帶著黑色高禮帽、搭配白手套的模特兒打開從動物雕塑從中走出，展開一場猶如華麗女子儀隊表演的奇幻遊行。香奈兒全球品牌大使凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、BIGBANG成員權志龍（G-Dragon）、韓星金高銀等人都出席了1月24日舉辦的這場大秀。
本次藝術家Xavier Veilhan回應了香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）的第三次合作邀請，創作了這11座巨型的動物雕塑。奇幻動物遊行的起點，是嘉柏麗香奈兒女士位於巴黎康朋街31號的寓所：此空間圍繞著一系列以獅子、母鹿、雄鹿、禽鳥與駱駝主題的雕塑、畫作等藝術品收藏聚首。「我請他重新詮釋寓所的動物寓言並結合他個人的解讀。」她說。Xavier Veilhan以木材、瓦楞紙和紙張打造的 11 座巨型動物雕塑，彷彿一場盛大的遊行慶典正要於村莊廣場展開，「我很喜歡大秀進行過程中被驚奇之事打斷的巧妙安排」。
系列以遊行與舞台表演的女性制服為靈感，重新詮釋香奈兒經典套裝，「本季全系列刺繡作品皆以動物為主題，」維吉妮維婭說。在短版斜紋軟呢套裝和大衣洋裝上，裝飾香奈兒經典山茶花，以及母鹿、雄鹿的刺繡，還有幼貓、柯基犬、兔子和燕子的剪影。模特兒戴著令人想起舞台表演制服的高挺禮帽、脖頸上綁著黑色或白色的領結、有的斜紋軟呢套裝搭配白手套、或是繫帶長靴、或是黑色樂福鞋，穿著緞面斗篷的模特兒彷彿將施展魔術戲法。
女子儀隊常見的短百褶裙，配上了雙排扣或燕尾外套，以編織金蔥斜紋軟呢重新詮釋，變得活潑而詩意。禮服襯衫綴滿亮片、搭配迷你短褲與少女感的蓬蓬裙每款洋裝與連身褲皆呈現飄逸精緻的風格，加入華麗而令人著迷的豐富層次：鏤空細節、荷葉邊袖子、腰間短短的褶飾、上衣可能是細肩帶和重新上色的蕾絲，再運用絲質薄紗、塔夫綢、烏干紗、褶皺喬其紗和Chantilly蕾絲打造完美垂墜，在維吉妮維婭的細心巧思賦予這些舞台制服的元素輕鬆自在而浪漫的嶄新風貌。
最後，一隻垂著長毛的巨型大象緩緩繞行並停駐於秀場中央，穿著短裙禮服的新娘，身上覆著綴滿燕子刺繡的頭紗從中步出，最後輕盈地飛躍離開，完美地呼應大秀的起點。維吉妮維婭從觀眾席中邀請創作出秀場雕塑的藝術家Xavier Veilhan起身一起謝幕。
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