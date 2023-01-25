23春夏高訂／JISOO新瀏海引轟動 DIOR致敬女性主義先鋒
Dior日前於巴黎發表最新2023春夏高級訂製系列，以Joséphine Baker這位無比自由的女性為主要靈感，模特兒展示60套由品牌藝術總監Maria Grazia Chiuri打造的全新服裝與配件，在非裔美籍藝術家Mickalene Thomas特地為大秀創作的非裔女性肖像背景前緩步而出。眾多名人包括品牌大使Jisoo、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、Elizabeth Debicki等人皆出席大秀。
Joséphine Baker是1920年代於巴黎成名的傳奇cabaret舞者、也是二戰期間法國抵抗運動成員、非裔美國人的公民權利捍衛者、人道主義者和慈善家。對Maria Grazia Chiuri而言，高級訂製服裝是身體的一部分，是身體的歸宿，更是身體宣言。此次有多件宛如浴袍的大衣，以Joséphine登台前舒適而私密的更衣空間為題，既是包覆、也成身體的保護；材質上使用輕盈的天鵝絨，配上皺摺處理而具飄逸感，或是加入襯芯衍縫，大衣搭配薄緞面內搭，粉色調和黑色將1950年代經典元素詮釋出當代氣息。
這些親密貼緊肌膚的絲滑的作品穿著時展現輕靈，猶如輕撫身體。絲綢、天鵝絨等材質刻意以皺褶效果，創造出光影層次，有的裝飾刺繡細節。小巧銀色飾釘和亮片大幅綴滿鋪鑲，搖曳的金銀流蘇伴隨著模特兒步伐，放大了身體的擺幅，也讓人難以直視其燦爛光芒。西裝和大衣設計是向迪奧先生所鍾愛的英挺衣料致敬。大衣的長度皆在腳踝之上，彰顯鞋跟與加厚的鞋底。
背景的肖像圖由非裔美籍藝術家Mickalene Thomas所設計，這是Dior繼摩洛哥2020早春系列後再度與這位藝術家合作。她的多媒材創作經常透過女性與名人挑戰社會既有的規範。此季秀場的巨型肖像猶如頌揚Joséphine Baker、Ophelia DeVore、Nina Simone等等多位黑人和混血女性的先烈祠，她們憑藉自身努力打破種族藩籬、挑戰傳統，成為時代的重要代表人物。這也正是Maria Grazia Chiuri所希望表達的主題：時裝的精髓是意識到自身價值和優勢，展現前衛又激進的姿態。
●迷倒海明威與柯比意的傳奇舞伶 Joséphine Baker
Joséphine Baker出身聖路易斯、早年於紐約加入舞團到處巡展，1925年，年僅19歲的她來到歐洲當時的文化中心巴黎，獨具魅力肢體表演的體現出當代摩登元素，超越當時對時尚、種族的刻板印象和偏見，以其多元背景融合各樣文化，成為奔放歌舞表演的一代傳奇，更是當時全球藝文人士的靈感女神。她在二戰期間曾加入法軍、甚至擔任間諜，戰後獲最高榮譽獎章。1963年時與她諾貝爾和平獎得主馬訂路德金恩博士並肩參與反種族歧視的華盛頓遊行。2021年，她成為史上第6位女性，也是第1位納入巴黎萬神殿（Panthéon，又稱先賢祠）的跨種族女性。
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