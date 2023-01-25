台北國際書展將登場 台漫「CCC數位平台」化身夢境博物館
台北國際書展31日於台北世貿一館開展，文化內容策進院旗下台漫原生網站「CCC數位平台」將化身「CCC夢境博物館」參展，帶讀者用欣賞「夢境」的方式體驗台漫，並舉辦2場沙龍座談。書展期間，還有台漫解謎闖關、會員現場儲值送加碼禮物等。
新人作者六牧與Podcast主持人尼爾喝牛奶則探討科幻漫畫《九號天鵝》的心理議題。
文策院表示，在CCC夢境博物館，每部漫畫作品都代表著一種「夢境」，用博物館展示繪畫作品的方式，讓讀者逛展時能一覽台灣優秀漫畫家的作品，同時也代表著「CCC數位平台」如博物館一樣，匯集各種不同風格的台漫作品。
此外，CCC夢境博物館還規畫了2場台漫座談，2月2日座談是南藝大副教授羅禾淋主持，與金漫獎得獎作者星期一回收日與《你的孩子不是你的孩子》作家吳曉樂共談，分享如何透過漫畫的形式，推廣造血幹細胞建檔的觀念，以幫助更多血癌患者。兩人共同創作的《Have I Found You?》，描述不擅長與人配對成組的女孩苡夏，卻得到了最需要配對的疾病，在入院治療幹細胞的配對過程中與家人修復關係的動人故事。
2月 5日登場的沙龍座談則由六牧與尼爾喝牛奶對談，雙方將針對科幻作品《九號天鵝》，探討其中的心理議題，作品描述一個冬夜裡誕生的複製人，此生唯一的目的便是成為第一位前往宇宙的複製人，證明與基因提供者的緊密聯繫，其自我成長過程所遭遇的掙扎與抉擇。
文策院說，攤位現場還有會員限定福利與台漫解謎闖關活動，透過題目解謎，深入台漫故事世界觀，並能體驗線上看漫畫的便利性與數位閱讀體驗。現場也有資料夾、小提袋等精美的台漫周邊送給完成闖關活動的讀者。
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